8 июля – День семьи, любви и верности

Уважаемые жители Озерского городского округа!





Примите поздравления с добрым и светлым праздником — Днём семьи, любви и верности! Он отмечается в память о православных святых – князе Петре и княгине Февронии Муромских, чей супружеский союз выдержал все испытания судьбы.





Исторически сложилось, что главной опорой и поддержкой человека всегда была семья. Семейные отношения, забота о родных и близких наполняют каждый наш день смыслом, помогают в полной мере сделать жизнь эмоциональной и содержательной.





Именно в семье от старшего поколения к младшему передаются нравственные ценности и культурные традиции.





От всей души благодарим супружеские пары, которые много лет строят свои взаимоотношения на основе любви, верности и мудрости. Особой благодарности и почета достойны многодетные и приемные семьи: ваши щедрость души, терпение и забота достойны восхищения!





Эпидемия коронавирусной инфекции и связанный с ней карантин стали для семей испытанием на прочность отношений. Многие забыли об обидах и сильнее объединились в условиях самоизоляции, в борьбе с инфекцией, стараясь обеспечить безопасность и организовать свой быт. Мы надеемся, что именно здоровые отношения в семье во многом помогут преодолеть возникшие трудности и COVID19 будет побежден.





А сегодня, в этот замечательный праздник искренне желаем каждой семье счастья, согласия, благополучия, а молодым - крепить свой союз, и, показывая достойный пример, растить и воспитывать детей — наше будущее!





Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков.









Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа А.А. Кузнеченков.



















Уважаемые южноуральцы!





Поздравляю вас с Всероссийским днем семьи, любви и верности! Еще несколько лет назад праздник в честь святых Петра и Февронии был лишь частью церковного календаря. Теперь он приобрел новое звучание и смысл. Время показало, насколько важно для нашей страны сохранить главные национальные ценности и уважение к традициям, азы семейного воспитания и чуткое отношение к старикам и детям.





Сегодня эти ценности нашли свое отражение в обновленной Конституции Российской Федерации. И это очень правильно – любовь и верность всегда были и будут отличительной чертой российской цивилизации. Именно эти чувства упорядочивают естественный ход нашей жизни, делают более глубокими отношения между людьми и между поколениями.





Желаю всем южноуральцам добра, любви и радости в семьях, здоровья, счастья и благополучия!





Губернатор Челябинской области А.Л. Текслер.