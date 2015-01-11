2020-07-08YEKT10:00:00 | Новости Городские новости Благоустройство пляжа «Дальний» подошло к завершению Сегодня глава округа Евгений Щербаков в рамках поездки по Озерску посетил пляж «Дальний», чтобы убедиться в завершении масштабного проекта, за который проголосовали сами жители города.





С наступлением жарких дней пляж еще в процессе благоустройства привлекал к себе повышенное внимание жителей Озерска. На сегодняшний день практически все работы закончены: более чем на 300 метров расширена береговая линия, завезен белый песок, установлены горка, качели, турник, раздевалки, урны, велопарковка. Песок полностью разровняли, и горожане с удовольствием получают солнечные ванны. Дорожки из штампированного бетона наиболее востребованы мамами с колясками, которые прогуливаются в тени деревьев. Кроме того, на всей территории прогулочной зоны установлены опоры наружного освещения с энергосберегающими светодиодными лампами.





По словам представителя подрядчика Дмитрия Тегачева, до полного завершения проекта остались небольшие штрихи: нужно засеять газонную траву и высадить кустарники возле дорожек, отмыть дорожки от следов строительной техники, поставить баки для мусора. Стоит отметить, что на территории пляжа установлены камеры видеонаблюдения, которые будут фиксировать возможных нарушителей порядка. Как отметил Дмитрий Тегачев, ближе к вечеру на пляже «буквально яблоку негде упасть»: «Дальний» очень востребован горожанами разного возраста. Полностью функционировать пляж начнет после снятия режима повышенной готовности.





Евгений Щербаков остался доволен увиденным:





- Уверен, территория пляжа теперь может считаться одной из визитных карточек Озерска: я вижу, что на страничках соцсетей жители Озерска выкладывают фотографии этого красивого места. Посмотрели предварительно, вскоре пляж примет основная комиссия. Вопросами вывоза мусора займется эксплуатирующая организация, чтобы не было ни дня задержки. Судя по количеству желающих отдохнуть на этом пляже, я думаю, он станет излюбленным местом горожан в течение всего года: по дорожкам на территории «Дальнего» можно гулять и зимой. Безусловно, мы будем планомерно и далее стремиться к облагораживанию прибрежной зоны Озерска.

















































































































С наступлением жарких дней пляж еще в процессе благоустройства привлекал к себе повышенное внимание жителей Озерска. На сегодняшний день практически все работы закончены: более чем на 300 метров расширена береговая линия, завезен белый песок, установлены горка, качели, турник, раздевалки, урны, велопарковка. Песок полностью разровняли, и горожане с удовольствием получают солнечные ванны. Дорожки из штампированного бетона наиболее востребованы мамами с колясками, которые прогуливаются в тени деревьев. Кроме того, на всей территории прогулочной зоны установлены опоры наружного освещения с энергосберегающими светодиодными лампами.По словам представителя подрядчика, до полного завершения проекта остались небольшие штрихи: нужно засеять газонную траву и высадить кустарники возле дорожек, отмыть дорожки от следов строительной техники, поставить баки для мусора. Стоит отметить, что на территории пляжа установлены камеры видеонаблюдения, которые будут фиксировать возможных нарушителей порядка. Как отметил, ближе к вечеру на пляже «буквально яблоку негде упасть»: «Дальний» очень востребован горожанами разного возраста. Полностью функционировать пляж начнет после снятия режима повышенной готовности.остался доволен увиденным: AzAzA 2020-07-08YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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