Корпоративная Академия Росатома приглашает школьников атомных городов на первую онлайн инженерную смену «Юниоры AtomSkills»

Смена движения инженерно-технического творчества «Юниоры AtomSkills» пройдет с 25 июля по 13 августа.
Онлайн-смена – это реальное погружение в атмосферу лагеря с отличным содержанием, с тематическими днями, интересными активностями, проектной деятельностью, разработкой и защитой проектов. А также соревновательной составляющей в 4 номинациях.
За 20 дней участники поработают над реальными кейсами и проектными задачами от предприятий, городов и бизнес-сообщества, примут участие в мастер-классах, тренингах и деловых играх, а также пообщаются с отраслевыми экспертами Росатома.
За 20 дней участники поработают над реальными кейсами и проектными задачами от предприятий, городов и бизнес-сообщества, примут участие в мастер-классах, тренингах и деловых играх, а также пообщаются с отраслевыми экспертами Росатома.
К участию в смене приглашаются школьники 13-17 лет из городов и регионов-присутствия Госкорпорации «Росатом».
Для участия необходимо в период с 17 июня по 15 июля 2020 года:
1. Снять видео-визитку о себе хронометражем не более 1 минуты;
2. Заполнить анкету;
2.1. Заполнить анкету, если впервые принимаете участие в инженерных сменах (https://juniorrosatom.team/);
2.2. Заполнить анкету, если уже принимали участие (https://juniorrosatom.team/);
3. Написать эссе по одной из предложенных тем, не более 1 листа формата А4:
- Что я знаю о пользе атомной энергии?
- Как ядерная медицина спасает жизнь
- Экология и атомная энергия
- Арктика (по страницам фильма «Арктика. Увидимся завтра»)
- «Зеленая энергетика» и качество жизни
Заполненную заявку, видео-визитку и эссе, необходимо направить по адресу: EVYakunichkina@rosatom-academy.ru в срок до 15 июля 2020 г.
Сайт смены https://juniorrosatom.team/
Информация Управления образования.