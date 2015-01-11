Корпоративная Академия Росатома приглашает школьников атомных городов на первую онлайн инженерную смену «Юниоры AtomSkills»

Смена движения инженерно-технического творчества «Юниоры AtomSkills» пройдет с 25 июля по 13 августа.

Онлайн-смена – это реальное погружение в атмосферу лагеря с отличным содержанием, с тематическими днями, интересными активностями, проектной деятельностью, разработкой и защитой проектов. А также соревновательной составляющей в 4 номинациях.

За 20 дней участники поработают над реальными кейсами и проектными задачами от предприятий, городов и бизнес-сообщества, примут участие в мастер-классах, тренингах и деловых играх, а также пообщаются с отраслевыми экспертами Росатома.

За 20 дней участники поработают над реальными кейсами и проектными задачами от предприятий, городов и бизнес-сообщества, примут участие в мастер-классах, тренингах и деловых играх, а также пообщаются с отраслевыми экспертами Росатома.

К участию в смене приглашаются школьники 13-17 лет из городов и регионов-присутствия Госкорпорации «Росатом».

Для участия необходимо в период с 17 июня по 15 июля 2020 года:

1. Снять видео-визитку о себе хронометражем не более 1 минуты;

2. Заполнить анкету;

2.1. Заполнить анкету, если впервые принимаете участие в инженерных сменах (https://juniorrosatom.team/);

2.2. Заполнить анкету, если уже принимали участие (https://juniorrosatom.team/);

3. Написать эссе по одной из предложенных тем, не более 1 листа формата А4:

- Что я знаю о пользе атомной энергии?

- Как ядерная медицина спасает жизнь

- Экология и атомная энергия

- Арктика (по страницам фильма «Арктика. Увидимся завтра»)

- «Зеленая энергетика» и качество жизни

Заполненную заявку, видео-визитку и эссе, необходимо направить по адресу: EVYakunichkina@rosatom-academy.ru в срок до 15 июля 2020 г.

Сайт смены https://juniorrosatom.team/

Информация Управления образования.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/43575/