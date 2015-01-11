История любви в погонах

В день семьи, любви и верности супруги-полицейские Озерска поздравляют всех с праздником

8 июля в Российской Федерации традиционно отмечается День семьи, любви и верности. Семья — самое главное и сокровенное в жизни каждого, близкие и родные дарят нам тепло и любовь. Семья в погонах - особенная ячейка общества, в которой, не смотря на занятость обоих родителей, все понимают друг друга, принимают и поддерживают.

В Управлении МВД России по ЗАТО г. Озерск уже более 10 лет несет службу семья Волянских. Заместитель начальника отдела уголовного розыска майор полиции Александр Волянский выбрал себе супругу из числа сотрудников органов внутренних дел. Мария Волянская несет службу в должности следователя следственного отдела Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск в звании капитана юстиции.

История их любви началась в 2009 году, когда Мария с красным дипломом пришла на практику в Управление после окончания юридического института. Александр также является выпускником Челябинского юридического института МВД России.

Александр и Мария поженились в 2012 году, супруги стараются проводить все свободное от службы время вместе с семьей – ведут активный образ жизни вместе с детьми, любят горные лыжи и путешествия. В 2013 года у пары родился сын Александр, а в 2018 родился сын Лев.

Семья Волянских поздравляет всех с Днем семьи, любви и верности и желает взаимопонимания, согласия и счастья!