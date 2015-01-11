Школьные линейки 1 сентября пройдут в новом формате

Всё больше специалистов предприятий-участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» Челябинской области овладевают принципами и инструментами бережливого производства в рамках федерального и регионального проектов «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». За его реализацию в регионе отвечает Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов.

Администратор нацпроекта – Федеральный центр компетенций (ФЦК) – подвёл предварительные итоги работы во втором квартале 2020 года.Под руководством экспертов ФЦК полный комплекс знаний и навыков для внедрения у себя на предприятиях бережливого производства получили 279 человек. 51 сотрудник прошёл обучение с экспертами Регионального центра компетенций, ещё 53 представляют предприятия, самостоятельно реализующие мероприятия по повышению производительности труда.Итого 383 квалифицированных специалиста промышленных предприятий области обладают теперь всеми компетенциями для дальнейшей оптимизации производственных процессов.Напомним, участие в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости» предполагает реализациюего мероприятий с экспертами ФЦК или РЦК, а также самостоятельное внедрение принципов бережливого производства с привлечением консультантов. В их роли могут выступать как консалтинговые компании, так и организации с собственной развитой производственной системой.Из 37 предприятий Челябинской области, уже участвующих в нацпроекте, девять выбрали самостоятельную форму, 23 внедряют бережливое производство под федеральным управлением, пять – с помощью РЦК.Директор регионального Фонда развития промышленности, администратор нацпроекта по повышению производительности труда в Челябинской области, Сергей Казаков уверен, что к концу текущего года число участников проекта приблизится к 50.«Постоянно общаясь с руководителями практически всех промышленных предприятий области, я знаю, что подавляющее большинство, процентов 97, считают задачу повышения производительности труда важной как для экономики страны в целом, так и для успешного развития каждого конкретного предприятия. Причём те из них, кто уже присоединился к нацпроекту, убедились, что на начальном этапе для оптимизации производственного процесса не требуется каких-то серьёзных инвестиций. Всё начинается с наведения элементарного порядка на рабочих местах и в головах сотрудников. В исследовании ФЦК есть ещё одна особенно важная для Фонда цифра. Региональный центр компетенций работает в структуре ФРП Челябинской области. Поэтому нас радует, что, по результатам проведённых федералами замеров, уровень удовлетворенности предприятий работой экспертов РЦК составляет 96%. Для сравнения: в среднем по стране этот показатель - 88,2%», - подчеркнул Сергей Казаков. Для справки:Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» направлен на повышение конкурентоспособности российских товаров и услуг через внедрение на предприятиях культуры бережливого производства, высокой производительности и эффективности. Его цель – рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год и общий прирост производительности труда к 2024 году более 20%.Условия участия предприятий в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости»:Выручка от 400 млн рублей до 30 млрд рублей в год.Отношение одной из приоритетных отраслей: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство, ЖКХ.Доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном (складочном) капитале юридического лица не выше 25%.Принадлежность к одному из 65 субъектов Российской Федерации, вовлечённых в реализацию национального проекта. Подробнее