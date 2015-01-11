Из-за пандемии коронавируса школьные линейки 1 сентября пройдут в новом формате – об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Министр напомнил, что традиционно 1 сентября в школах проходят праздничные линейки.
«Мы немножко в другом формате их проведем, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, что учителя придут в школы, и начнется образовательный процесс», – цитирует ТАСС Кравцова.
Министр добавил, что Минпросвещения не собирается отказываться от очного формата обучения. В школах будут соблюдаться все требования безопасности.
https://dostup1.ru/society/Shkolnye-lineyki-1-sentyabrya-proydut-v-novom-formate_128041.html