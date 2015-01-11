За хорошую физическую форму — дополнительные баллы к ЕГЭ

Министерство науки и высшего образования России, по инициативе Минспорта России, разослало в приемные комиссии ВУЗов рекомендации об учёте в качестве индивидуальных достижений для начисления дополнительных баллов выписок из приказа Минспорта России о награждении знаком отличия ГТО/

Такое решение принято в связи со сложившейся ситуацией, при которой часть выпускников школ в этом году не смогла своевременно получить заслуженные золотые знаки отличия ГТО, дающие преимущество при поступлении в высшие учебные заведения.

В документе говорится, что прежде чем предоставлять выписку из приказа Минспорта о награждении, абитуриентам следует заверить её в органе исполнительной власти региона, отвечающем за развитие физической культуры и спорта.

Подробнее с письмом можно ознакомиться на сайте:

https://www.gto.ru/files/uploads/documents/5f04880ec5312.pdf

Источник: http://www.chelsport.ru

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/43582/