Завод «Феррум» завершает реконструкцию производства вентиляционного оборудования

«Территория Бизнеса» продолжает работу по сопровождению инвестиционных проектов Челябинской области. В рамках нее специалисты посетили завод «Феррум». В ближайшее время предприятие завершит реконструкцию производственного объекта и запустит его в эксплуатацию.Завод «Феррум» создан в 1991 году в Златоусте. Основной вид деятельности – производство оборудования для систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Технологии производства уникальны, поэтому клиентами компании становятся крупнейшие предприятия нефтегазовой, металлургической, атомной и других отраслей.В ближайшее время предприятие завершит реализацию инвестпроекта по расширению производства. Проинспектировать объект отправились специалисты «Территории Бизнеса». Возглавил делегацию вице-губернатор Егор Ковальчук.«Челябинская область ценит каждый инвестиционный проект. Расширение производства завода «Феррум» не исключение. В рамках встречи мы посмотрели, на каком этапе проект, выяснили, какая помощь нужна предприятию. В ближайшее время все волнующие инвестора вопросы будут вынесены на обсуждение с заинтересованными сторонами. Будем искать решения»,– прокомментировал Егор Ковальчук.Ранее глава региона Алексей Текслер поставил перед экономическим блоком правительства Челябинской области в качестве одного из приоритетных направлений работы – опережающий рост инвестиций. На Южном Урале должны быть созданы максимально комфортные и выгодные условия для потенциальных и действующих инвесторов. Инструментом решения этой задачи служит, в том числе, областной инвестиционный портал. Здесь инвесторы могут найти актуальную информацию о площадках для реализации их проектов. Сайт готов предложить более 450 таких локаций.Портал разработан с учетом возможных запросов. Все площадки разделены по принципу их предназначения – гринфилды, браунфилды, производственные помещения, индустриальные парки. Используя фильтры, инвестор может найти место по площади, расположению, наличию тех или иных систем коммуникаций, рейтингу и виду собственности (продажа или аренда). Информация обновляется раз в квартал.