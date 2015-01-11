2020-07-10YEKT12:00:00 | Губерния По итогам 2019 года Челябинская область вошла в ТОП-30 регионов национального инвестиционного рейтинга Источник: министерство экономического развития Челябинской области









Челябинская область сохраняет высокие позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах Российской Федерации, занимая 25 строчку. Рейтинг по итогам 2019 года генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева представила 9 июля на заседании наблюдательного совета Агентства под председательством Президента Владимира Путина.«Удержаться в 30-ке региону позволила уверенная политика в области инвестиционного развития, которая выстраивается совместно с деловыми объединениями и активными представителями бизнес-сообщества. По итогам 2019 года Челябинская область заняла 16 место среди регионов России по объему инвестиций в основной капитал, поднявшись на 4 позиции. Прирост составил 9,4% к результату 2018 года. В текущем году положительная динамика сохраняется: за первый квартал объем инвестиций увеличился на 9,2% к аналогичному периоду 2019 года», – комментирует заместитель губернатора Егор Ковальчук.По поручению губернатора Алексея Текслера в Челябинской области реализуется пакет мер, направленных на улучшение инвестиционного климата. Одно из базовых направлений – совершенствование регионального инвестиционного законодательства. Так, в 2019 году в регионе был принят закон об инвестиционном налоговом вычете, который дает возможность предприятиям развиваться через обновление основных средств. Уже в 2020 году внедрен механизм инвестиционного налогового кредита, уточнены критерии предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов.Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций ведётся и в рамках работы по обеспечению устойчивого развития экономики в период пандемии. Так, в конце июня принят ряд законодательных инициатив по снижению фискальной нагрузки на организации, реализующие приоритетные инвестпроекты и по расширению действия этого механизма на большее число сфер деятельности.Совместно с АСИ Челябинская область совершенствуеют инвестиционную среду в регионе: быстрее и проще становятся процедуры – от регистрации предприятий до получения разрешения на строительство. По предварительным подсчетам, по итогам 2019 года регион вошел в 10-ку лидеров России по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса.Не менее важную роль в этой работе играет и совершенствование инфраструктуры поддержки инвесторов, кооперация, стимулирование развития малого и среднего бизнеса, дальнейшая настройка региональной фискальной политики.«В ближайшее время мы проанализируем показатели рейтинга, выявим те, по которым нужно работать активнее, и выстроим стратегию дальнейшего движения в направлении достижения более высоких позиций. Это потребует концентрации усилий от всех органов исполнительной власти и местного самоуправлении области, а также от каждого участника экономической деятельности – деловых объединений и предпринимателей, в том числе. Рассчитываем на их поддержку и готовы вести непрерывный диалог», – подчеркивает министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах Российской Федерации ежегодно готовит Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) совместно с деловыми объединениями. Он оценивает усилия по созданию благоприятных условий ведения бизнеса, выявляет лучшие практики и стимулирует конкуренцию за инвесторов. Источник: министерство экономического развития Челябинской областиЧелябинская область сохраняет высокие позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах Российской Федерации, занимая 25 строчку. Рейтинг по итогам 2019 года генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева представила 9 июля на заседании наблюдательного совета Агентства под председательством Президента Владимира Путина.«Удержаться в 30-ке региону позволила уверенная политика в области инвестиционного развития, которая выстраивается совместно с деловыми объединениями и активными представителями бизнес-сообщества. По итогам 2019 года Челябинская область заняла 16 место среди регионов России по объему инвестиций в основной капитал, поднявшись на 4 позиции. Прирост составил 9,4% к результату 2018 года. В текущем году положительная динамика сохраняется: за первый квартал объем инвестиций увеличился на 9,2% к аналогичному периоду 2019 года», – комментирует заместитель губернатора.По поручению губернаторав Челябинской области реализуется пакет мер, направленных на улучшение инвестиционного климата. Одно из базовых направлений – совершенствование регионального инвестиционного законодательства. Так, в 2019 году в регионе был принят закон об инвестиционном налоговом вычете, который дает возможность предприятиям развиваться через обновление основных средств. Уже в 2020 году внедрен механизм инвестиционного налогового кредита, уточнены критерии предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов.Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций ведётся и в рамках работы по обеспечению устойчивого развития экономики в период пандемии. Так, в конце июня принят ряд законодательных инициатив по снижению фискальной нагрузки на организации, реализующие приоритетные инвестпроекты и по расширению действия этого механизма на большее число сфер деятельности.Совместно с АСИ Челябинская область совершенствуеют инвестиционную среду в регионе: быстрее и проще становятся процедуры – от регистрации предприятий до получения разрешения на строительство. По предварительным подсчетам, по итогам 2019 года регион вошел в 10-ку лидеров России по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса.Не менее важную роль в этой работе играет и совершенствование инфраструктуры поддержки инвесторов, кооперация, стимулирование развития малого и среднего бизнеса, дальнейшая настройка региональной фискальной политики.«В ближайшее время мы проанализируем показатели рейтинга, выявим те, по которым нужно работать активнее, и выстроим стратегию дальнейшего движения в направлении достижения более высоких позиций. Это потребует концентрации усилий от всех органов исполнительной власти и местного самоуправлении области, а также от каждого участника экономической деятельности – деловых объединений и предпринимателей, в том числе. Рассчитываем на их поддержку и готовы вести непрерывный диалог», – подчеркивает министр экономического развития Челябинской области.Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах Российской Федерации ежегодно готовит Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) совместно с деловыми объединениями. Он оценивает усилия по созданию благоприятных условий ведения бизнеса, выявляет лучшие практики и стимулирует конкуренцию за инвесторов. AzAzA 2020-07-10YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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