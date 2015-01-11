Текслер вновь продлил в Челябинской области режим самоизоляции

Режим повышенной готовности в Челябинской области продлён до 26 июля. Однако торгово-развлекательные комплексы могут возобновить работу. Соответствующее распоряжение в пятницу, 10 июля, подписал губернатор Алексей Текслер.

Для граждан старше 65 лет продолжает действовать рекомендация по соблюдению самоизоляции. Именно эта возрастная категория является наиболее уязвимой перед COVID-2019. Все они в период действия режима повышенной готовности могут продлить больничные.

— Стабильная санитарно-эпидемиологическая ситуация на Южном Урале позволяет снять ряд ограничений, — рассказали в пресс-службе главы региона. — Полностью может возобновить работу розничная торговля, в том числе торговые центры, с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

По-прежнему под запретом остаются культурные, развлекательные и массовые мероприятия в торгово-развлекательных центрах.

А органам ЗАГС разрешили производить государственную регистрацию заключения брака. При этом на мероприятии помимо вступающих в брак могут присутствовать приглашенные в количестве не более 10 человек. Соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора также обязательно.

В Челябинской области за сутки выявили 141 больного коронавирусом, четверо умерли. Всего с начала пандемии в регионе подтвердили 8963 случая заболевания COVID-19, выздоровели 5642 пациента.

https://pchela.news/news/detail/9278