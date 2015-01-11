2020-07-13YEKT10:00:00 | Губерния У национального парка «Таганай» появился свой амбассадор Источник: Фото Святослава Прутяна









Выпускник МГУ, 23-летний Даниил Лучкин вошел в число победителей Всероссийского конкурса «Амбассадоры особо охраняемых природных территорий (ООПТ)». Молодой человек стал официальным представителем нацпарка «Таганай», находящегося в Челябинской области. «Амбассадоры ООПТ» — это конкурс для молодых лидеров, готовых внести свой вклад в развитие заповедного дела в России. Конкурс проводится при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. На первом этапе претенденты представили видеопрезентации, рассказали о себе и одном из 15 заповедников или национальных парков и объяснили, чем они могут быть полезны этой территории. «Всего в период с 7 по 25 мая мы получили от потенциальных амбассадоров около 80 заявок на сотрудничество с 15 особо охраняемыми природными территориями России. Среди них было допущено к конкурсу 67 заявок, которые соответствовали всем критериям», — рассказали организаторы конкурса.Экспертное жюри выбрало Даниила Лучкина амбассадором национального парка «Таганай». «Я родился в Феодосии, последние два года учился в магистратуре в МГУ и жил в Москве. Главные мои увлечения — это фотография и альпинизм, иногда я их совмещаю, а сейчас хочу заняться документальным кино, — рассказал Даниил Лучкин. — Таганай я выбрал по нескольким причинам. Во-первых, я люблю горы и никогда до этого не был на Урале. А, во-вторых, мне очень понравилась природа Таганая, захотелось про нее рассказать большему количеству людей, так как Таганай гораздо менее известен, чем тот же Кавказ или Алтай. Другими словами, я почувствовал, что смогу принести «Таганаю» много пользы». Победители конкурса на безвозмездной основе получат возможность участия в годовом проектно-образовательном курсе по темам развития ООПТ Российской Федерации. По итогам обучения Даниил Лучкин презентует собственную программу продвижения бренда национального парка «Таганай».Справочно: Национальный парк «Таганай» образован 5 марта 1991 года на Южном Урале вблизи города Златоуст (Челябинская область), на границе Европы и Азии. Площадь парка 568 кв. км, территория включает в себя Таганайский горный массив. Здесь почти нетронутыми сохранились ценные экологические системы: горные тундры и луга, подгольцовые редколесья и реликтовые леса, и встречаются вместе животные и растения, характерные для центральной полосы Европейской России, русского Севера, Поволжья, Урала, Западной и Центральной Сибири, Казахстана. В 2019 году в национальном парке «Таганай» побывало 141 552 туриста.

Источник: Фото Святослава ПрутянаВыпускник МГУ, 23-летний Даниил Лучкин вошел в число победителей Всероссийского конкурса «Амбассадоры особо охраняемых природных территорий (ООПТ)». Молодой человек стал официальным представителем нацпарка «Таганай», находящегося в Челябинской области. «Амбассадоры ООПТ» — это конкурс для молодых лидеров, готовых внести свой вклад в развитие заповедного дела в России. Конкурс проводится при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. На первом этапе претенденты представили видеопрезентации, рассказали о себе и одном из 15 заповедников или национальных парков и объяснили, чем они могут быть полезны этой территории. «Всего в период с 7 по 25 мая мы получили от потенциальных амбассадоров около 80 заявок на сотрудничество с 15 особо охраняемыми природными территориями России. Среди них было допущено к конкурсу 67 заявок, которые соответствовали всем критериям», — рассказали организаторы конкурса.Экспертное жюри выбрало Даниила Лучкина амбассадором национального парка «Таганай». «Я родился в Феодосии, последние два года учился в магистратуре в МГУ и жил в Москве. Главные мои увлечения — это фотография и альпинизм, иногда я их совмещаю, а сейчас хочу заняться документальным кино, — рассказал. — Таганай я выбрал по нескольким причинам. Во-первых, я люблю горы и никогда до этого не был на Урале. А, во-вторых, мне очень понравилась природа Таганая, захотелось про нее рассказать большему количеству людей, так как Таганай гораздо менее известен, чем тот же Кавказ или Алтай. Другими словами, я почувствовал, что смогу принести «Таганаю» много пользы». Победители конкурса на безвозмездной основе получат возможность участия в годовом проектно-образовательном курсе по темам развития ООПТ Российской Федерации. По итогам обучения Даниил Лучкин презентует собственную программу продвижения бренда национального парка «Таганай».Справочно: Национальный парк «Таганай» образован 5 марта 1991 года на Южном Урале вблизи города Златоуст (Челябинская область), на границе Европы и Азии. Площадь парка 568 кв. км, территория включает в себя Таганайский горный массив. Здесь почти нетронутыми сохранились ценные экологические системы: горные тундры и луга, подгольцовые редколесья и реликтовые леса, и встречаются вместе животные и растения, характерные для центральной полосы Европейской России, русского Севера, Поволжья, Урала, Западной и Центральной Сибири, Казахстана. В 2019 году в национальном парке «Таганай» побывало 141 552 туриста. AzAzA 2020-07-13YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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