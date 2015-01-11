2020-07-15YEKT15:00:00 | Губерния В Челябинской области стало больше сертифицированных экспертов, внедряющих на предприятиях практики бережливого производства Источник: АНО «Национальные приоритеты»









Еще два сотрудника Регионального центра компетенций в сфере производительности труда, созданного на базе Фонда развития промышленности Челябинской области, получили аттестацию Федерального центра компетенций. Это дает им право самостоятельно внедрять на предприятиях-участниках мероприятия национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».«Это один из ключевых нацпроектов, призванных увеличить темпы роста экономики в целом и конкурентоспособности отечественной продукции как на мировом, так и на внутреннем рынке, в частности. В рамках федерального и регионального проектов «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», курируемых областным Минпромом, региональные производители получают финансовую и консультационную помощь, налоговые льготы, доступ к льготным займам и другую господдержку. Благодаря чему могут направлять больше средств на расширение компании, увеличение зарплаты и улучшение условий труда своих сотрудников. В итоге это обеспечивает развитие всей социальной сферы», - считает заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.Министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий в своем недавнем докладе Заксобранию отметил, что предусмотренные в рамках этих проектов меры поддержки востребованы предприятиями региона, поэтому участников нацпроекта становится всё больше. К концу года их будет более 50.Система 5С и другие инструменты бережливого производства внедряются на предприятиях-участниках под руководством сертифицированных экспертов ФЦК и РЦК.«Из 37 южноуральских предприятий, на данный момент уже участвующих в нацпроекте, пять внедряют бережливое производство с помощью специалистов регионального Центра. Это ООО ТД «Комфорт», ПАО «Птицефабрика Челябинская», ЗАО «Коелгамрамор», тракторный завод «ДСТ-Урал» и АО «Втор-Ком». Недавно наши федеральные коллеги провели исследование, которое показало, что уровень удовлетворенности предприятий работой экспертов РЦК составляет 96%. При показателе 88,2% в среднем по стране», - рассказывает директор ФРП Челябинской области Сергей Казаков.Главная задача экспертов – оптимизация неэффективных производственных процессов через внедрение практики бережливого производства и создание на конкретных предприятиях культуры высокой производительности и эффективности.Проанализировав текущее состояние производства на предприятии и определив его проблемы, они составляют план изменений и определяют участок, подходящий для организации на нем потока-образца. А затем на его примере обучают рабочую группу компании принципам бережливого производства с тем, чтобы сотрудники предприятия в дальнейшем сами тиражировали полученный опыт на всё производство.Эти действия помогут участникам нацпроекта к 2024 году обеспечить рост производительности труда до 30%.В настоящее время в состав РЦК входит 6 руководителей проектов. Пять из них уже аттестованы, шестой будет сдавать экзамены ФЦК в августе-сентябре этого года. Таким образом, Региональный центр компетенций расширяет свои возможности по реализации в регионе мероприятий нацпроекта.***Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» создан для повышения конкурентоспособности российских товаров и услуг. Его цель - рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год.Региональный центр компетенций - единственный сертифицированный Федеральным центром компетенций оператор, системно реализующий проекты по повышению производительности труда в Челябинской области. Под руководством экспертов РЦК полный комплекс необходимых для внедрения у себя на предприятиях бережливого производства знаний и навыков получило уже более 50 сотрудников крупных промышленных предприятий региона. Источник: АНО «Национальные приоритеты»Еще два сотрудника Регионального центра компетенций в сфере производительности труда, созданного на базе Фонда развития промышленности Челябинской области, получили аттестацию Федерального центра компетенций. Это дает им право самостоятельно внедрять на предприятиях-участниках мероприятия национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».«Это один из ключевых нацпроектов, призванных увеличить темпы роста экономики в целом и конкурентоспособности отечественной продукции как на мировом, так и на внутреннем рынке, в частности. В рамках федерального и регионального проектов «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», курируемых областным Минпромом, региональные производители получают финансовую и консультационную помощь, налоговые льготы, доступ к льготным займам и другую господдержку. Благодаря чему могут направлять больше средств на расширение компании, увеличение зарплаты и улучшение условий труда своих сотрудников. В итоге это обеспечивает развитие всей социальной сферы», - считает заместитель губернатора Челябинской области.Министр промышленности Челябинской областив своем недавнем докладе Заксобранию отметил, что предусмотренные в рамках этих проектов меры поддержки востребованы предприятиями региона, поэтому участников нацпроекта становится всё больше. К концу года их будет более 50.Система 5С и другие инструменты бережливого производства внедряются на предприятиях-участниках под руководством сертифицированных экспертов ФЦК и РЦК.«Из 37 южноуральских предприятий, на данный момент уже участвующих в нацпроекте, пять внедряют бережливое производство с помощью специалистов регионального Центра. Это ООО ТД «Комфорт», ПАО «Птицефабрика Челябинская», ЗАО «Коелгамрамор», тракторный завод «ДСТ-Урал» и АО «Втор-Ком». Недавно наши федеральные коллеги провели исследование, которое показало, что уровень удовлетворенности предприятий работой экспертов РЦК составляет 96%. При показателе 88,2% в среднем по стране», - рассказывает директор ФРП Челябинской области.Главная задача экспертов – оптимизация неэффективных производственных процессов через внедрение практики бережливого производства и создание на конкретных предприятиях культуры высокой производительности и эффективности.Проанализировав текущее состояние производства на предприятии и определив его проблемы, они составляют план изменений и определяют участок, подходящий для организации на нем потока-образца. А затем на его примере обучают рабочую группу компании принципам бережливого производства с тем, чтобы сотрудники предприятия в дальнейшем сами тиражировали полученный опыт на всё производство.Эти действия помогут участникам нацпроекта к 2024 году обеспечить рост производительности труда до 30%.В настоящее время в состав РЦК входит 6 руководителей проектов. Пять из них уже аттестованы, шестой будет сдавать экзамены ФЦК в августе-сентябре этого года. Таким образом, Региональный центр компетенций расширяет свои возможности по реализации в регионе мероприятий нацпроекта.***создан для повышения конкурентоспособности российских товаров и услуг. Его цель - рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год.- единственный сертифицированный Федеральным центром компетенций оператор, системно реализующий проекты по повышению производительности труда в Челябинской области. Под руководством экспертов РЦК полный комплекс необходимых для внедрения у себя на предприятиях бережливого производства знаний и навыков получило уже более 50 сотрудников крупных промышленных предприятий региона. AzAzA 2020-07-15YEKT15:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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