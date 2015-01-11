Оранжевый уровень. Самый жаркий день июля ждет жителей Южного Урала

Изнуряющий зной уже вторую неделю держится на Южном Урале. Тем временем специалисты рассчитали, когда жара начнет спадать.

Сегодня, 16 июля, в регионе, согласно прогнозам Гидрометцентра, сохранятся экстремальные для Урала в это время года температуры. Столбики термометров днем поднимутся до отметки +38.

Причем по сравнению с ночными показателями скачок составит 16 градусов. Также ожидается переменная облачность, без осадков. При этом скорость ветра составит от четырех до восьми метров в секунду.

В Челябинской области из-за экстремальной жары (на семь градусов выше климатической нормы) и угрозы природных пожаров (4 и 5 класс горимости о региональной шкале) продлен оранжевый режим погодной опасности до 20:00 четверга, 16 июля.

Синоптики прогнозируют, что такая аномальная ситуация сохранится до конца текущей недели. Зной начнет ослабевать в понедельник, 20 июля, когда температура опустится до +33 градусов, а во вторник Южный Урал “остынет” до +28. Весте с тем, в регион вернутся и дожди.

https://www.cheltv.ru/oranzhevyj-uroven-samyj-zharkij/