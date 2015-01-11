В реестр недвижимости Южного Урала внесены данные о 40 береговых линиях

На территории Челябинской области продолжаются работы по установлению границ водных объектов и внесению сведений о них в реестр недвижимости. Всего на данный момент в региональном реестре недвижимости содержатся сведения о 40 береговых линиях.В конце июня Кадастровая палата по Челябинской области внесла в реестр сведения о береговых линиях 33 водных объектов. Крупные береговые линии озер Увильды, Тургояк и Теренкуль внесены с конца прошлого года. Одной из последних в реестре появилась береговая линия реки Багаряк.«Документы для внесения сведений о береговых линиях поступают к нам от Федерального агентства водных ресурсов в порядке межведомственного взаимодействия, – уточнила эксперт региональной Кадастровой палаты Алтыншаш Умарова, – для внесения сведений необходим следующий комплект документов: координаты береговой линии, решение уполномоченного органа и местоположение границ в электронном виде для загрузки в реестр».Береговой линией называется пересечение поверхности моря, озера, реки или других водных объектов с поверхностью суши. Установление границ береговых линий – важная и необходимая задача, ведь береговая линия – это не только граница водного объекта, но и место начала водоохранной зоны. В пределах таких зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, вводится специальный режим хозяйственной или иной деятельности, который помогает предотвратить загрязнение водоемов и сохранить водную среду обитания.