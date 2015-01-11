Областная станция переливания крови приглашает доноров всех групп крови

Донором может стать здоровый человек в возрасте старше 18 лет и имеющий регистрацию в Челябинской области не менее 6 месяцев.Летом, учитывая отпуска и каникулы, количество доноров снижается. Но больных, проходящих лечение в медицинских организациях, не становится меньше.«Нам очень важно планомерно пополнять запасы южноуральского банка крови, — отмечает главный врач Челябинской областной станции переливания крови Анатолий Крохин. — Особенно в условиях эпидемиологической ситуации в регионе, когда наша выездная деятельность временно приостановлена».На областной станции переливания крови продолжается работа с переболевшими коронавирусной инфекцией южноуральцами. Потенциальным донорам плазмы необходимо представить официальное медицинское заключение о перенесенной инфекции COVID-19, а также результаты обследований по данным выписки из медицинской карты. Кроме того, не должно быть хронических заболеваний и противопоказаний к донорству крови и ее компонентов.Как сообщили в пресс-службе станции переливания крови, принять окончательное решение о возможности донации может только врач-трансфузиолог. Справки по телефону +7 (351) 232-78-88 с понедельника по пятницу с 8 до 15 часов.Напомним, что донором может стать здоровый человек в возрасте старше 18 лет и имеющий регистрацию в Челябинской области не менее 6 месяцев. С подробным планом мероприятий, перечнем противопоказаний и рекомендациями по подготовке к сдаче крови, с «донорским светофором», а также с адресами наших отделений можно ознакомиться на сайте станции. При себе обязательно иметь паспорт.Доноров ждут в Челябинской областной станции переливания крови и ее отделениях:— Челябинск, улица Воровского, 68 (ост. «Медгородок») с 8.00 до 12.00 в рабочие дни и ежемесячно в третью субботу, телефон для справок +7 (351)232-78-89.— Златоуст, пр-т. Гагарина, 8 линия, д. 4, с понедельника по четверг и каждую первую субботу месяца с 08:00 до 12:00 часов, телефон для справок: +7 (351)365-32-33;— Магнитогорск, пр-т. К.Маркса. д. 160, в будние дни и третью субботу месяца с 08:00 до 12:00, телефон для справок: +7 (351)934-52-13;— Миасс, пр-т. Автозаводцев, д. 36, с понедельника по четверг и первую субботу месяца с 08:00 до 12:00, телефон для справок: +7 (351)357-07-95;— Сатка, ул. Куйбышева, д. 15, с понедельника по четверг и каждую первую субботу месяца с 08:00 до 12:00 часов, телефон для справок: +7 (351)613-33-44