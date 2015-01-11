Жителей Челябинской области приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе практик в сфере межнациональных отношений

В тушках цыпленка-бройлера торговой марки «Ситно» (ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс») обнаружены запрещенные лекарственные вещества – компании выдано предписание прекратить действие сертификата на продукцию Подробнее
В Челябинской области зарегистрированы атмосферная и почвенная засуха, которые представляют серьезную опасность для сельскохозяйственных структур. Аграрии и сельхозтоваропроизводители региона несут ощутимые потери и обращаются с призывами о помощи к региональным властям Подробнее
Продолжается прием заявок на III Всероссийский конкурс лучших практик в сфере межнациональных отношений. Проект призван выявить интересные и перспективные инициативы для дальнейшей поддержки и тиражирования лучших практик. До 6 сентября граждане РФ, органы государственной власти, некоммерческие и коммерческие организации могут направить в конкурсную комиссию свои проекты в одну из шести номинаций:― лучшие проекты СО НКО и инициативных групп в сфере гармонизации межнациональных отношений;― лучшие проекты СО НКО и инициативных групп, направленные на сохранение национальных языков, культур, традиций народов Российской Федерации;― лучшие проекты по сохранению и развитию народных художественных промыслов и ремесел;― лучшие практики органов государственной власти в сфере национальных отношений;― лучшие практики, выявленные в рамках проекта «Ресурсная среда»;― лучшие практики коммерческих организаций, реализующих проекты в сфере национальных отношений.Подать заявку можно на сайте Ресурсного центра в сфере национальных отношений. Итоги конкурса будут подведены до 30 сентября 2020 года.Лучшие практики будут презентованы на Общероссийской Конференции «Устойчивое развитие этнокультурного сектора» в октябре-ноябре 2020 года и рекомендованы для практической реализации в регионах Российской Федерации.Положение о конкурсе ― в прикрепленном документе.