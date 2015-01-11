2020-07-24YEKT08:00:00 | Губерния Гарантийная поддержка «Территории Бизнеса» помогает развивать сельское хозяйство региона Источник: пресс-служба правительства Челябинской области









С начала 2020 года «Территория Бизнеса» выдала 16 сельскохозяйственным производителям Челябинской области поручительства по банковским кредитам на общую сумму, превышающую 254 миллиона рублей. Преимущественно финансовые средства были нужны фермерам на развитие своего бизнеса, инвестиционные цели, а также на проведение сезонных полевых работ.Гарантийной поддержкой «Территории Бизнеса» могут воспользоваться компаниималого и среднего бизнеса, которым сложно получить кредит из-за нехватки залогового обеспечения по банковскому кредиту, гарантии, лизингу. При этом предприятие должно быть зарегистрировано и действовать на территории Челябинской области не менее 6 месяцев.«В настоящий момент «Территория Бизнеса» готова предоставить поручительство в размере до 70% от суммы займа, максимальный размер – 25 миллионов рублей. Такой объем финансовых средств на одно поручительство дает возможность воспользоваться данной поддержкой и маленьким предприятиям, которые кредитуются на небольшие суммы, и средним компаниям, которым для развития нужны уже более крупные вложения. Таким образом, мы делаем этот инструмент поддержки доступным для большинства предпринимателей региона, в том числе и для сельскохозяйственных производителей Челябинской области», – прокомментировал Артур Юсупов, генеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса.Среди получателей гарантийной поддержки – ООО «Хлебинка». Предприятие было создано 30 лет назад в Верхнеуральском районе. Основной вид деятельности компании – выращивание зерновых культур, производство молока. Каждый год осуществления своей деятельности предприятию удавалось практически 100-кратно расти. Дополнительные финансовые средства понадобились компании для улучшения технологических процессов производства.«С «Территорией Бизнеса» мы сотрудничаем первый раз, здесь получили 2 поручительства по банковским кредитам на общую сумму 50 миллионов рублей. Сейчас можем сказать, что гарантийная поддержка – эффективный инструмент, который действительно помогает предпринимателям региона. Например, если бы мы предложили в качестве залогового обеспечения транспорт, то в сумме это было бы примерно то же самое, но у нас бы не было возможности, например, сэкономить на страховке. Стоит отметить и скорость обслуживания специалистов «Территории Бизнеса»: периодически они реагировали на наш запрос быстрее, чем представители банка», – прокомментировал Виктор Фомин, директор предприятия.Данным видом поддержки воспользовался и индивидуальный предприниматель Николай Зеленовский. С 2016 года тепличный комплекс занимается выращиванием и продажей всей свежей зелени. Основные каналы сбыта – торговые сети «Пятерочка», «Дикси», «МЕТРО», «Метрополис» (Курган), «Магнит». Финансовые средства понадобились предприятию для увеличения объема производства. На реализацию этой цели предприниматель получил более 2,5 млн рублей, «Территория Бизнеса» поручилась за 1,9 млн из них.«С «Территорией Бизнеса» наша организация знакома уже второй год: в 2019 году мы также пользовались гарантийной поддержкой. Тот факт, что мы вернулись, решили использовать этот инструмент повторно, уже говорит о том, что он действительно дает возможности для развития бизнеса», – прокомментировал Николай Зеленовский, индивидуальный предприниматель.Гарантийная поддержка «Территории Бизнеса» реализуется в рамках регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию». Источник: пресс-служба правительства Челябинской областиС начала 2020 года «Территория Бизнеса» выдала 16 сельскохозяйственным производителям Челябинской области поручительства по банковским кредитам на общую сумму, превышающую 254 миллиона рублей. Преимущественно финансовые средства были нужны фермерам на развитие своего бизнеса, инвестиционные цели, а также на проведение сезонных полевых работ.Гарантийной поддержкой «Территории Бизнеса» могут воспользоваться компаниималого и среднего бизнеса, которым сложно получить кредит из-за нехватки залогового обеспечения по банковскому кредиту, гарантии, лизингу. При этом предприятие должно быть зарегистрировано и действовать на территории Челябинской области не менее 6 месяцев.«В настоящий момент «Территория Бизнеса» готова предоставить поручительство в размере до 70% от суммы займа, максимальный размер – 25 миллионов рублей. Такой объем финансовых средств на одно поручительство дает возможность воспользоваться данной поддержкой и маленьким предприятиям, которые кредитуются на небольшие суммы, и средним компаниям, которым для развития нужны уже более крупные вложения. Таким образом, мы делаем этот инструмент поддержки доступным для большинства предпринимателей региона, в том числе и для сельскохозяйственных производителей Челябинской области», – прокомментировалгенеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса.Среди получателей гарантийной поддержки – ООО «Хлебинка». Предприятие было создано 30 лет назад в Верхнеуральском районе. Основной вид деятельности компании – выращивание зерновых культур, производство молока. Каждый год осуществления своей деятельности предприятию удавалось практически 100-кратно расти. Дополнительные финансовые средства понадобились компании для улучшения технологических процессов производства.«С «Территорией Бизнеса» мы сотрудничаем первый раз, здесь получили 2 поручительства по банковским кредитам на общую сумму 50 миллионов рублей. Сейчас можем сказать, что гарантийная поддержка – эффективный инструмент, который действительно помогает предпринимателям региона. Например, если бы мы предложили в качестве залогового обеспечения транспорт, то в сумме это было бы примерно то же самое, но у нас бы не было возможности, например, сэкономить на страховке. Стоит отметить и скорость обслуживания специалистов «Территории Бизнеса»: периодически они реагировали на наш запрос быстрее, чем представители банка», – прокомментировалдиректор предприятия.Данным видом поддержки воспользовался и индивидуальный предприниматель Николай Зеленовский. С 2016 года тепличный комплекс занимается выращиванием и продажей всей свежей зелени. Основные каналы сбыта – торговые сети «Пятерочка», «Дикси», «МЕТРО», «Метрополис» (Курган), «Магнит». Финансовые средства понадобились предприятию для увеличения объема производства. На реализацию этой цели предприниматель получил более 2,5 млн рублей, «Территория Бизнеса» поручилась за 1,9 млн из них.«С «Территорией Бизнеса» наша организация знакома уже второй год: в 2019 году мы также пользовались гарантийной поддержкой. Тот факт, что мы вернулись, решили использовать этот инструмент повторно, уже говорит о том, что он действительно дает возможности для развития бизнеса», – прокомментировалиндивидуальный предприниматель.Гарантийная поддержка «Территории Бизнеса» реализуется в рамках регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию». AzAzA 2020-07-24YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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