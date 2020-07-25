Снова под 30. Синоптики рассказали, когда на Урал вернется жара

Нехарактерная для Урала аномальная жара совсем недавно отступила под натиском северного антициклона. Однако синоптики рассказали, что в скором времени погода снова резко изменится.

Так, согласно прогнозам регионального гидрометцентра, жаркое лето вернется в регион уже в конце июля. Уже с 31 числа воздух днем будет нагреваться в среднем до +30 градусов.

Самый жаркий день следующих выходных – это воскресенье, 2 августа. Синоптики прогнозируют жару до +34 градусов, а ночью воздух охладится всего до +20.

До 31 июля в регионе возможны кратковременные дожди и грозы. Специалисты связывают уральское похолодание с пришедшим с севера антициклоном.

В ближайшие дни из-за потоков холодного воздуха на Урале вновь будут наблюдаться погодные аномалии. Так, температура воздуха в ближайшие два дня будет ниже июльской нормы на 2-4 градуса.

https://www.cheltv.ru/snova-pod-30/