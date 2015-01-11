Предприниматели Челябинской области выходят на крупнейшие маркетплейсы

МФЦ «Территория Бизнеса» помогла южноуральской компании подключиться к маркетплейсам Ozon и Wildberries. Данная мера поддержки реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На торговых площадках Ozon и Wildberries предприятие представило мясной продукт. Товаром уже заинтересовались первые покупатели.Миасское предприятие, специализирующееся на производстве ремесленных сыров и йогуртов, премиальных стейков, мясных консервов и иной гастрономии, воспользовалось новой мерой поддержки «Территории Бизнеса» по выходу на крупнейшие маркетплейсы. Такие ритейлеры, как Ozon и Wildberries позволяют расширить географию сбыта продукции, охватить новую аудиторию. «Компания «Революция вкуса» зарекомендовала себя как надёжное предприятие, продукция которого качественная, экологически чистая. Поэтому, когда его руководство обратилось к нам с желанием подключиться к маркетплейсам, нам предоставили все необходимые для этого документы, мы с радостью им помогли. «Территория Бизнеса» финансировала эту процедуру, сумма поддержки составила 30 тысяч рублей. Мы уверены, что с помощью площадок, компания найдет новых любителей, поклонников своей продукции по всей стране», – прокомментировала Алена Шорохова, директор по развитию «Территории Бизнеса» «Территория Бизнеса» планирует помочь еще 20 предпринимателям региона подключиться к крупнейшим торговым площадкам. В настоящий момент в очереди на оказание данного вида поддержки находится 12 компаний. Подать заявку могут еще 7 представителей бизнеса. Подробно об условиях можно узнать по ссылке.Напомним, что поддержка предпринимателей Южного Урала осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».