Студенческие отряды привели в порядок побережье озера Увильды

26 июля на побережье озера Увильды студенческие строительные отряды Озерска провели субботник. В частности, молодые люди прибрались на туристической базе «Прибой».Ребята очистили прибрежную территорию, а также подготовили волейбольную площадку для занятий. После плодотворной работы активисты устроили спортивное состязание на открытом воздухе: молодые люди сыграли товарищеские матчи в пляжный волейбол и посоревновались в перетягивании каната.«Совместное времяпровождение помогло отрядам сплотиться и хорошо отдохнуть перед трудовой неделей», – рассказала командир ССО «Братство» Екатерина Резуева.Напомним, что студотряды Озерска также работают на объектах ФГУП «ПО «Маяк» в рамках студенческой стройки «Мирный атом». Молодежь трудится в центральной заводской лаборатории, ремонтно-строительном управлении и на реконструкции здания спортивного комплекса «Гранит». Студенты выполняют бетонные, штукатурно-малярные работы, а также занимаются озеленением территорий. Всего на предприятии работает 4 отряда в составе 75 человек.