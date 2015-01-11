2020-07-31YEKT06:00:00 | Губерния Копейск получил официальный статус «умного города» Источник: pixabay.com









Правительство Челябинской области, Минстрой России и Копейский городской округ подписали соглашение о реализации пилотного проекта «Умный город», сообщает мининформ Челябинской области. Соглашение закрепило за городом официальный статус участника ведомственного проекта Минстроя России и пятого «умного» города Южного Урала. Ранее в «пилот» вошли Челябинск, Магнитогорск, Снежинск и Сатка.Письмо от Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимира Якушева об одобрении заявки и включении Копейска в список пилотных «умных» городов было подписано в апреле 2020 года. Следующим шагом стало подписание трехстороннего соглашения между Правительством Челябинской области, Минстроем России и Администрацией Копейского городского округа, которое закрепило за городом-спутником Челябинска официальный статус участника проекта. Такие же соглашения ранее подписали четыре «умных города» Южного Урала - Челябинск, Сатка, Снежинск и Магнитогорск. «К 2024 году мы планируем не только увеличить долю «умных» городов Челябинской области до 40%, но и повысить долю жителей в возрасте старше 14 лет, которые могут участвовать при помощи цифровых технологий в принятии решений по вопросам городского развития с 5% до 60%. Кроме того, в планах увеличить долю многоквартирных домов, подключенных к автоматизированным системам учета потребления ресурсов с 5% до 80% и увеличить число организаций в сфере ЖКХ, применяющих автоматизированные средства диспетчеризации, на 15 единиц» - комментирует министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.«Дорожная карта» реализации проекта «Умный город» в Копейске уже разработана. Она определяет зоны развития города до 2024 года и содержит комплекс мероприятий по цифровизации городского управления, сфер ЖКХ, культуры, туризма, образования и спорта, городского транспорта и других направлений.«Проект «Умный город» призван решить проблемы безопасности и комфорта городской среды для ее жителей. Для этого требуется перегрузка существующих систем (например, ЖКХ) и общественной инфраструктуры. Достичь такого можно благодаря интеллектуальным центрам городского управления: подобные центры предусматривают создание цифровой модели управления коммунальным хозяйством, автоматического мониторинга состояния жилого фонда, отслеживания дорожных работ и контроля состояния дорожного полотна. К тому же они позволяют привлечь горожан к участию в управлении городом - через приложения, аналогичные «Активному жителю 74» - и ускорить обработку и исполнение заявок от населения. И это я перечислил только небольшую часть возможностей, которые нам дает участие в пилотном проекте по цифровизации городского хозяйства. Копейск готов к инновациям и мы будем активно их внедрять», - подчеркивал Андрей Фалейчик.Войти городам в проект «Умный город» помогает Центр развития цифровых технологий, подведомственный Мининформу Челябинской области. «Сотрудники центра оказывают бесплатную методическую и организационную поддержку городам-участникам проекта «Умный город», помогают оформить заявки в Минстрой России, участвуют в разработке «дорожных карт», подбирают технологические решения, ориентируясь на потребности муниципалитетов. Сейчас совместно с Кыштымом готовим заявку на включение города в проект», - рассказал генеральный директор АНО «Центр развития цифровых технологий Челябинской области» Дмитрий Козленков. Он добавил, что в случае успеха Кыштым станет шестым «умным городом» Южного Урала.Проект «Умный город» реализуется в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика». Главная его цель - сформировать эффективную систему управления городским хозяйством и создать безопасные и комфортные условия для жизни людей. В основе проекта лежит широкое внедрение передовых цифровых и инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре. Источник: pixabay.comПравительство Челябинской области, Минстрой России и Копейский городской округ подписали соглашение о реализации пилотного проекта «Умный город», сообщает мининформ Челябинской области. Соглашение закрепило за городом официальный статус участника ведомственного проекта Минстроя России и пятого «умного» города Южного Урала. Ранее в «пилот» вошли Челябинск, Магнитогорск, Снежинск и Сатка.Письмо от Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россииоб одобрении заявки и включении Копейска в список пилотных «умных» городов было подписано в апреле 2020 года. Следующим шагом стало подписание трехстороннего соглашения между Правительством Челябинской области, Минстроем России и Администрацией Копейского городского округа, которое закрепило за городом-спутником Челябинска официальный статус участника проекта. Такие же соглашения ранее подписали четыре «умных города» Южного Урала - Челябинск, Сатка, Снежинск и Магнитогорск. «К 2024 году мы планируем не только увеличить долю «умных» городов Челябинской области до 40%, но и повысить долю жителей в возрасте старше 14 лет, которые могут участвовать при помощи цифровых технологий в принятии решений по вопросам городского развития с 5% до 60%. Кроме того, в планах увеличить долю многоквартирных домов, подключенных к автоматизированным системам учета потребления ресурсов с 5% до 80% и увеличить число организаций в сфере ЖКХ, применяющих автоматизированные средства диспетчеризации, на 15 единиц» - комментирует министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области.«Дорожная карта» реализации проекта «Умный город» в Копейске уже разработана. Она определяет зоны развития города до 2024 года и содержит комплекс мероприятий по цифровизации городского управления, сфер ЖКХ, культуры, туризма, образования и спорта, городского транспорта и других направлений.«Проект «Умный город» призван решить проблемы безопасности и комфорта городской среды для ее жителей. Для этого требуется перегрузка существующих систем (например, ЖКХ) и общественной инфраструктуры. Достичь такого можно благодаря интеллектуальным центрам городского управления: подобные центры предусматривают создание цифровой модели управления коммунальным хозяйством, автоматического мониторинга состояния жилого фонда, отслеживания дорожных работ и контроля состояния дорожного полотна. К тому же они позволяют привлечь горожан к участию в управлении городом - через приложения, аналогичные «Активному жителю 74» - и ускорить обработку и исполнение заявок от населения. И это я перечислил только небольшую часть возможностей, которые нам дает участие в пилотном проекте по цифровизации городского хозяйства. Копейск готов к инновациям и мы будем активно их внедрять», - подчеркивал ранее Глава Копейского городского округа.Войти городам в проект «Умный город» помогает Центр развития цифровых технологий, подведомственный Мининформу Челябинской области. «Сотрудники центра оказывают бесплатную методическую и организационную поддержку городам-участникам проекта «Умный город», помогают оформить заявки в Минстрой России, участвуют в разработке «дорожных карт», подбирают технологические решения, ориентируясь на потребности муниципалитетов. Сейчас совместно с Кыштымом готовим заявку на включение города в проект», - рассказал генеральный директор АНО «Центр развития цифровых технологий Челябинской области». Он добавил, что в случае успеха Кыштым станет шестым «умным городом» Южного Урала.Проект «Умный город» реализуется в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика». Главная его цель - сформировать эффективную систему управления городским хозяйством и создать безопасные и комфортные условия для жизни людей. В основе проекта лежит широкое внедрение передовых цифровых и инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре. AzAzA 2020-07-31YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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