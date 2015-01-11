2020-08-06YEKT15:00:00 | Губерния Четыре моногорода Челябинской области разработали интерактивные «Маршруты Победы» Источник: моногорода.рф









Златоуст, Карабаш, Магнитогорск и Трехгорный Челябинской области разработали «Маршруты Победы» по местам памяти Великой Отечественной войны в рамках проекта Фонда развития моногородов «Прошагай город». Проект реализуется МОНОГОРОДА.РФ совместно с госкорпорацией ВЭБ.РФ, Российским экспортным центром, компаниями Google и Яндекс, сообщает пресс-служба Фонда.Так, в Златоусте «Маршрут Победы» включает в себя более 30 военно-исторических объектов. Среди них Дворец Победы, местный Металлургический завод, который в годы войны был главным поставщиком стали для авиационной и танковой промышленности, памятники погибшим морякам, железнодорожникам и солдатам, а также несколько школ, где во время войны располагались госпитали. Кроме того, в «Маршрут Победы» Златоуста входят улицы, носящие имена Героев Советского Союза. Длина маршрута составляет 14 километров.Как пояснили в Администрации города, сейчас горожане и туристы уже могут пройти по «Маршруту Победы» в офлайн-формате. Знаковым памятником «Маршрута Победы» в Магнитогорске является монумент «Тыл – фронту», представляющий собой двухфигурную композицию рабочего и воина. Также в маршрут включены памятники: Зое Космодемьянской, «Танк» на площади Победы, «Броневое бюро» в Университетском сквере, а также историко-краеведческий музей и мемориальные доски Героям Советского Союза. В Карабаше отправной точкой «Маршрута Победы» является городской музей, далее маршрут пролегает вдоль Карабашского пруда и включает в себя памятник Герою Советского Союза Сугоняеву, «Карабашмедь» и памятник погибшим на войне землякам «Мемориал Славы». Обязательным пунктом маршрута является Стела Победы.В Трехгорном «Маршрут Победы» проходит через аллею фронтовиков, сквер молодогвардейцев и парк Победы. В парке участники маршрута могут увидеть скульптуру богини победы Ники, памятники «Города-герои» и «Детям войны».Онлайн-акция «Маршруты Победы» в рамках проекта «Прошагай город» была запущена Фондом развития моногородов в мае этого года и приурочена к объявленному Президентом России Году памяти и славы. В ходе нее города наносят на онлайн-карты исторические объекты, посвященные Великой Отечественной войне. После снятия ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции акция «Маршруты Победы» будет проходить в моногородах в офлайн-формате. Источник: моногорода.рфЗлатоуст, Карабаш, Магнитогорск и Трехгорный Челябинской области разработали «Маршруты Победы» по местам памяти Великой Отечественной войны в рамках проекта Фонда развития моногородов «Прошагай город». Проект реализуется МОНОГОРОДА.РФ совместно с госкорпорацией ВЭБ.РФ, Российским экспортным центром, компаниями Google и Яндекс, сообщает пресс-служба Фонда.Так, в Златоусте «Маршрут Победы» включает в себя более 30 военно-исторических объектов. Среди них Дворец Победы, местный Металлургический завод, который в годы войны был главным поставщиком стали для авиационной и танковой промышленности, памятники погибшим морякам, железнодорожникам и солдатам, а также несколько школ, где во время войны располагались госпитали. Кроме того, в «Маршрут Победы» Златоуста входят улицы, носящие имена Героев Советского Союза. Длина маршрута составляет 14 километров.Как пояснили в Администрации города, сейчас горожане и туристы уже могут пройти по «Маршруту Победы» в офлайн-формате. Знаковым памятником «Маршрута Победы» в Магнитогорске является монумент «Тыл – фронту», представляющий собой двухфигурную композицию рабочего и воина. Также в маршрут включены памятники: Зое Космодемьянской, «Танк» на площади Победы, «Броневое бюро» в Университетском сквере, а также историко-краеведческий музей и мемориальные доски Героям Советского Союза. В Карабаше отправной точкой «Маршрута Победы» является городской музей, далее маршрут пролегает вдоль Карабашского пруда и включает в себя памятник Герою Советского Союза Сугоняеву, «Карабашмедь» и памятник погибшим на войне землякам «Мемориал Славы». Обязательным пунктом маршрута является Стела Победы.В Трехгорном «Маршрут Победы» проходит через аллею фронтовиков, сквер молодогвардейцев и парк Победы. В парке участники маршрута могут увидеть скульптуру богини победы Ники, памятники «Города-герои» и «Детям войны».Онлайн-акция «Маршруты Победы» в рамках проекта «Прошагай город» была запущена Фондом развития моногородов в мае этого года и приурочена к объявленному Президентом России Году памяти и славы. В ходе нее города наносят на онлайн-карты исторические объекты, посвященные Великой Отечественной войне. После снятия ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции акция «Маршруты Победы» будет проходить в моногородах в офлайн-формате. AzAzA 2020-08-06YEKT15:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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