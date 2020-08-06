Благодаря госпрограмме в Челябинской области снизилась средневзвешенная процентная ставка по ипотеке

Источник: dneprovec.byЖители Челябинской области во II квартале текущего года оформили 8,8 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК), общая сумма которых составила около 14 млрд рублей. По сравнению с I кварталом этого года количество и сумма ИЖК увеличились на 4% и 3%, соответственно. Средневзвешенная процентная ставка по ипотеке при этом за июнь достигла исторического минимума для Челябинской области.На 1 июля общий объем задолженности южноуральцев по ипотечным кредитам вырос до 157,3 млрд рублей. При этом снизилась доля просроченной задолженности — на 1 июля она составила менее 1%.«Средневзвешенная процентная ставка по ипотеке за июнь составила 7,8%, что является историческим минимумом для Челябинской области. Этому способствовали снижение Банком России ключевой ставки, а также государственная программа льготного ипотечного кредитования под 6,5%», — комментирует заместитель управляющего Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Наталья Кузьмина.С начала 2020 года средняя сумма ипотечного кредита южноуральцев не изменилась и составляет 1,6 млн рублей.