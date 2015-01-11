Офисы обслуживания «Уралэнергосбыт» работают в дистанционном режиме до 31 августа

10.08.2020 – В связи с продлением режима повышенной готовности офисы ООО «Уралэнергосбыт» остаются закрытыми до 31 августа. Компания заботится о безопасности своих клиентов и сотрудников.

Весь персонал переведен на консультирование посредством дистанционных каналов. Решить любой вопрос, можно не выходя из дома.

Проконсультироваться по вопросам электроснабжения можно несколькими способами.

· По телефону контакт-центра 8 800 2222 500.

Операторы на связи с 8.00 и до 19.00 с понедельника по четверг, в пятницу с 8.00 и до 18.00. Звонок бесплатный.

· В интернет-приемной.

Этот канал связи используется для передачи сканов документов в отделение на открытие и закрытие лицевых счетов, перерасчётов, приема заявок на установку приборов учета и опломбировку. Если абонент самостоятельно установил прибор учета, то ему достаточно прислать фото нового счетчика в интернет-приемную. Все сведения заносятся в базу данных и расчет производится уже по новым показаниям. Точно также выстроено оформление лицевых счетов. Специалисты на основании полученных документов вводят информацию о новом абоненте и уже на его имя производят расчет за электроэнергию.

· В мессенджере WhatsApp

8-958-160-91-10 – консультации по электроэнергии;

8-902-028-43-29 – консультации по отоплению.

Специалисты консультируют по вопросам удаленного взаимодействия с компанией, подключения к личному кабинету и дистанционной оплаты за электроэнергию. С помощью этого сервиса жители области смогут задать вопрос и получить оперативный ответ, не выходя из дома и даже не совершая звонок.

· В сообщениях в Вконтакте, Одноклассниках, Фейсбук и директ в Инстаграме

Операторы ежедневно отрабатывают более 5 тысяч звонков, получают до 350 обращений через интернет-приемную и около 200 сообщений через социальные сети.

Оплатить электроэнергию также можно дистанционно, без комиссии рисков:

- в личном кабинете поставщика без комиссии. Зачисление средств отражается в режиме онлайн. Чек приходит на е-мейл, указанный при регистрации;

- через систему «Город»;

- в сервисах ПАО «Сбербанк России»: через мобильное приложение, «Сбербанк Онлайн» и

«Автоплатеж»;

- в отделениях и личном кабинете ПАО «Челиндбанк» ПАО «Челябинвестбанк»;

- в отделениях «Почта России».

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/43942/