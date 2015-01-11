В Челябинском театре оперы и балета готовятся к новому сезону

Спустя четыре месяца вынужденного перерыва артисты Челябинского театра оперы и балета вернулись к работе. Теперь репетиции проходят в новом формате.Маска, антисептик и бесконтактная проверка температуры – вот обязательные условия, без выполнения которых пропуск в театр невозможен, а чтобы дополнительно обезопасить сотрудников, на служебном входе был оборудован пост дезинфекции. Артисты с пониманием следуют новым правилам. Они четыре месяца не могли заниматься любимым делом и с большой радостью приступили к работе.Для возобновления творческого процесса руководителям подразделений потребовалось полностью перестроить график репетиций. Между занятиями увеличили перерывы – в это время в классах проводится проветривание и санитарная обработка, в залах установили облучатели для очистки и обеззараживания воздуха. Кроме того, балет, хор и оркестр разделили на мини-группы, чтобы как можно меньше людей взаимодействовало друг с другом.
Источник: Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени М.И. Глинки