В Челябинском театре оперы и балета готовятся к новому сезону

Управление социальной защиты населения администрации доводит до сведения получателей пособий на детей, что 5 августа 2020 года принято и вступило в силу со дня опубликования на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru постановление Губернатора Челябинской области № 199 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Челябинской области во II квартале 2020 года» Подробнее