Южноуральская книжная ярмарка в этом году пройдет в конце сентября

Родителям-пенсионерам, у которых на иждивении находятся студенты, будет автоматически продлена выплата повышенного размера фиксированной части страховой пенсии по 31 августа. На период летних каникул родителям не нужно предоставлять справку об очном обучении ребенка, сообщает отделение Пенсионного фонда по Челябинской области. Напомним, что указанная надбавка к фиксированной выплате положена всем пенсионерам, если на их иждивении находятся нетрудоспособные дети в возрасте до 18 лет или старше, обучающихся очно в образовательных учреждениях, но не дольше чем до достижения возраста 23 лет.Нахождение несовершеннолетнего ребенка до 18 лет на иждивении родителя-пенсионера предполагается и не требует доказательств. В случае если ребенку исполнилось 18 лет, для получения надбавки к пенсии одновременно с заявлением о перерасчете родители-пенсионеры должны представить документы, подтверждающие обучение детей, и документы, подтверждающие нахождение детей на иждивении. При этом если ребенок-студент работает, то на иждивении у родителя-пенсионера он находиться не может.Увеличению с учетом иждивенцев подлежат все страховые пенсии по старости и по инвалидности. В 2020 году за каждого нетрудоспособного члена семьи доплата составляет 1 895 руб. Для повышения пенсии учитывается не более трех нетрудоспособных членов семьи, при этом за одного и того же ребенка пенсия может быть повышена каждому из родителей.За студентов, находящихся в академическом отпуске, родители также имеют право получать повышенный фиксированный размер страховой пенсии. А вот при отчислении студента из учебного заведения или переводе на заочную, вечернюю, дистанционную форму обучения, либо призыве на военную службу – выплата повышенного размера страховой пенсии его родителям-пенсионерам прекращается.Отметим, что Челябинской области в настоящее время прибавку пенсии за иждивенцев получают 28 575 человек. Подробнее
В бюджете Челябинской области учтены дополнительные 6,5 млрд рублей, необходимые для профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции. Внесение изменений в главный финансовый документ региона одобрили депутаты Законодательного собрания региона. По словам министра финансов Челябинской области Андрея Пшеницына, 4 млрд 25,9 млн рублей предусмотрены для учреждений здравоохранения. Средства необходимы на приобретение медицинского оборудования, обеспечивающего бесперебойную работу госпитальных баз, принимающих пациентов с COVID-19, для покупки расходных материалов и средств индивидуальной защиты, а также на лекарства для госпиталей и реабилитационных отделений, бесплатное трехразовое питание и гостиничные номера для медработников и их обучение на курсах повышения квалификации по COVID-19.Кроме того, 2,5 млрд рублей предусмотрено на строительство областной инфекционной больницы, 61,5 млн рублей – на стимулирующие выплаты сотрудникам учреждений социального обслуживания за работу в режиме превентивной изоляции и обсервации.«С учетом внесенных изменений плановый размер дефицита областного бюджета увеличивается на 6 млрд 587,4 млн рублей. Покрыть его планируется за счет коммерческих заимствований, – сообщил Андрей Пшеницын. – Увеличение дефицита и соответственно госдолга Челябинской области предусмотрено с учетом положений, установленных федеральным законодательством. Регионам разрешено привлекать дополнительные займы для финансирования мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий пандемии».Также депутаты одобрили включение в областной бюджет федеральных трансфертов на сумму 770 млн рублей, предусмотренных для финансирования дорожной деятельности.С учетом утвержденных изменений параметры областного бюджета на 2020 год по доходам составят 182 млрд 490 млн рублей, по расходам – 215 млрд 924,5 млн рублей. Дефицит – 33 млрд 434,5 млн рублей. Подробнее
25–26 сентября в челябинском Центре международной торговли (пройдет ежегодная Южноуральская книжная ярмарка. Южноуральская книжная ярмарка – это главное культурное событие осени. В программе – множество мероприятий на любой вкус: творческие встречи с известными российскими писателями, лектории на самые актуальные темы, интерактивные мастер-классы, ток-шоу, публичные чтения, и, конечно же, книжные новинки от ведущих издательств. И все это – абсолютно бесплатно и в самом центре города.В этом году с многих мероприятий будет идти онлайн-трансляция. На некоторые события вход будет ограничен – попасть на них смогут только те, кто прошел онлайн-регистрацию.Центральное событие ЮУКЯ – книги ведущих издательств и книготорговых организаций Урала и России. Ярмарка – прекрасная возможность купить новинки литературы (которые еще не поступили в книжные магазины города) по цене издательства.Участники этого года – самые различные издательства России, специализирующиеся на выпуске литературы разных жанров: детской, художественной, краеведческой, деловой, научпопе или даже комиксах.В этом году главными гостями ЮУКЯ также станут авторы популярных книг, лауреаты престижных литературных премий, поэты и ученые.