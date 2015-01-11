Южноуральская книжная ярмарка в этом году пройдет в конце сентября

Родителям-пенсионерам, у которых на иждивении находятся студенты, будет автоматически продлена выплата повышенного размера фиксированной части страховой пенсии по 31 августа. На период летних каникул родителям не нужно предоставлять справку об очном обучении ребенка, сообщает отделение Пенсионного фонда по Челябинской области.

Напомним, что указанная надбавка к фиксированной выплате положена всем пенсионерам, если на их иждивении находятся нетрудоспособные дети в возрасте до 18 лет или старше, обучающихся очно в образовательных учреждениях, но не дольше чем до достижения возраста 23 лет.Нахождение несовершеннолетнего ребенка до 18 лет на иждивении родителя-пенсионера предполагается и не требует доказательств. В случае если ребенку исполнилось 18 лет, для получения надбавки к пенсии одновременно с заявлением о перерасчете родители-пенсионеры должны представить документы, подтверждающие обучение детей, и документы, подтверждающие нахождение детей на иждивении. При этом если ребенок-студент работает, то на иждивении у родителя-пенсионера он находиться не может.Увеличению с учетом иждивенцев подлежат все страховые пенсии по старости и по инвалидности. В 2020 году за каждого нетрудоспособного члена семьи доплата составляет 1 895 руб. Для повышения пенсии учитывается не более трех нетрудоспособных членов семьи, при этом за одного и того же ребенка пенсия может быть повышена каждому из родителей.За студентов, находящихся в академическом отпуске, родители также имеют право получать повышенный фиксированный размер страховой пенсии. А вот при отчислении студента из учебного заведения или переводе на заочную, вечернюю, дистанционную форму обучения, либо призыве на военную службу – выплата повышенного размера страховой пенсии его родителям-пенсионерам прекращается.Отметим, что Челябинской области в настоящее время прибавку пенсии за иждивенцев получают 28 575 человек. Подробнее