В Златоусте откроется новая модельная библиотека

Счет до открытия первой в городе Златоусте модельной библиотеки пошел уже на дни. Библиотека семейного чтения №2 «Аист» стала победителем конкурсного отбора в национальном проекте «Культура» в 2019 году. За это время проделана огромная работа: проведен капитальный ремонт помещений библиотеки, книжный фонд обновлен – приобретено 2000 экземпляров новых книг. Помещение библиотеки оборудовано новой мебелью, инвентарем для проведения массовых мероприятий и индивидуальных занятий читателей по интересам. Приобретено специальное оборудование для атоматизации процесса приема и выдачи литературы. Теперь читатели смогут самостоятельно взять и сдать книги.
Источник: министерство культуры Челябинской области