Не уступил дорогу. ДТП на Проспекте Ленина

17 августа 2020 года, около 22 часов 25 минут, на нерегулируемом перекрестке улицы Ленина с улицей Советская, водитель 1996 года
рождения, управляя автомобилем марки ВАЗ 21093, двигаясь повторостепенной дороге, не предоставил преимущество в движении автомобилю Мерседес Бенц под управлением водителя 1992 года рождения, приближающемуся по главной, совершил с ним столкновение, в результате
от удара автомобиль Мерседес Бенц наехал на дорожное ограждение, повредив его.
В результате данного дорожно – транспортного происшествия транспортные средства получили технические повреждения.
В данный момент по факту происшествия проводится проверка.