Реконструкция здания «Гранита» выходит на финишную прямую

Несмотря на то, что рабочий день близился к завершению, работа в здании и около него не прекращалась ни на минуту: работники РСУ «ПО «Маяк» настилали пол в коридоре, стройотрядовцы убирали строительный мусор, занимались благоустройством территории со стороны улицы Кирова. В ходе осмотра помещений "Гранита" глава округа, руководитель ПО «Маяк» и общественники воочию убедились, что завершены черновая и чистовая стяжка полов в залах, на втором этаже полностью закончены покрасочные работы. В зале для гимнастов, который будет соответствовать самым высоким стандартам, вскоре появится особо прочное напольное покрытие, которое вместе с бетонным и деревянным основаниями сможет выдержать повышенные нагрузки. В помещении для тяжелоатлетов созданы специальные колодцы, заполненные плотной резиной, способной поглощать удары тяжелой штанги. Представители спортивного сообщества приняли участие в выборе цвета пола в залах, задавали вопросы строителям по чистовой отделке здания Дворца спорта. Евгений Щербаков и Михаил Похлебаев обратили особое внимание на безопасность нахождения на балконе будущих болельщиков и зрителей.
- Очевидно, что реконструкция приближается к концу. Сейчас, конечно, нужно приложить некоторые усилия. Я рад, что на объекте побывали общественники, спортсмены, которые будут здесь заниматься. Уверен, что «Гранит» будет сдан, в нем скоро будут заниматься и дети, и взрослые, - отметил глава округа.
- Опыт нам подсказывает, что нужно требовательно относиться ко всем стройкам, особенно там, где наше предприятие является исполнителем, чтобы у жителей города не было разочарования. Мы сделаем все для того, чтобы жители Озерска с удовольствием занимались здесь спортом. Еще немало предстоит сделать, но мы стараемся делать все добротно: за здание не должно быть стыдно ни через год, ни через десять лет, - подчеркнул Михаил Похлебаев.
Начальник управления по физической культуре и спорту Артур Гаврилов не скрывает позитивный настрой:
-Безусловно, озерские спортсмены ждут открытия «Гранита», но я считаю, что в данном случае главное не скорость, а качество. С открытием Дворца спорта существенно снизится нагрузка на ДЮСШ, наши гимнасты, дзюдоисты, тяжелоатлеты начнут заниматься в современных залах. Набираемся терпения и ждем радостного события, которое непременно произойдет.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа