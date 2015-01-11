Новая выставка в честь Дня российского флага откроется в историческом парке «Россия – Моя история»

Источник: «Россия – Моя история»В честь Дня Государственного флага Российской Федерации мультимедийный исторический парк запускает новую выставку «Символы свободной России». С 22 по 30 августа жители и гости города Челябинска смогут прикоснуться к истории и узнать новое о государственной символике нашей страны.Российский флаг имеет многовековую историю от багряных воинских стягов до привычного нам триколора. О том, какой путь прошла российская символика с древнейших времен до наших дней расскажет новая мультимедийная выставка «Символы свободной России». Торжественное открытие состоится 22 августа в 14.00 в экспозиции «Россия – Моя история. 1945 – XXI век». Всех желающих ждет бесплатная экскурсия «Символы России» и мастер-класс «Наш флаг», во время которого гостей познакомят с тонкостями лепки из полимерной глины и предложат своими руками изготовить магнитный сувенир в виде российского триколора.Выставка пройдет с 22 по 30 августа в парке «Россия – Моя история» (ул. Труда, 183). Вход свободный.