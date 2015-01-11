Каким должен быть современный Озерск? Общественность вместе с урбанистом из Сколково создадут новый формат диалога власти и горожан.

Первый день «Вечера инициатив» будет посвящён изучению городского диалога, гражданских проектов и городских процессов. Участники получат базовые знания по этим темам и поучаствуют в совместном формировании образа Озёрска. Таким образом они обретут общий язык и опору на единые смыслы для дальнейшей работы.

Во второй день участников Вечера инициатив ждет практика, презентации проектов, углубленное знакомство с ними и работа над системным решением.

По словам организаторов, «Вечер инициатив» — это возможность принять участие в реальных изменениях города, предложить свою помощь или просто узнать, чем живет активный Озёрск». На площадке проекта планируются уникальные для Озерска нетворкинг, знакомство с тьюторами и неформальное общение.

План мероприятия:

28 августа, пятница, с 18:00 до 21:15

В 18 00 - 19 45 Свят Мурунов – модератор вечера, урбанист, основатель и идеолог сети Центров Прикладной Урбанистики (ЦПУ), создатель университета воркшопов workshopuniversity.ru и эксперт Сколково по моногородам, расскажет лекцию на тему «Как через парк менять экономику и отношения».

В19 45 - 20 45 Ян Кожан – основатель Агентства развития Сысерти и проекта «Лето на заводе», расскажет как создать проект, которому помогает власть и бизнес.

В 20 45 - 21 15 Женя Нестерова - соучредительница Фонда городских инициатив. Проведет завершение встречи и расскажет о программе следующего дня мероприятия.

29 августа, суббота, с 13:00 до 21:30. Работа по проектам и процессам. Проектное знакомство, нетворкинг.

В 13 00 - 14 00 – Свят Мурунов. Создание большой модели смыслов Озёрска, определение тех процессов, которые необходимо менять, корректировать через системные решения.

В 14 00 - 14 15 – Перерыв на кофе-брейк.

В 14 15 - 16 15 – Лекции и семинары:

Малый зал: Семинар по созданию фонда местных сообществ.

Снежана Французова, представитель “Партнерства фондов местных сообществ”.

Большой зал: Городская среда и городские процессы. О центре прикладной урбанистике. Как сеть общественных пространств меняет городскую экономику и отношения. Свят Мурунов, эксперт Сколково.

Фойе 1 этажа Проекты Росатома, информационная поддержка и гранты. Беседа в формате “вопрос-ответ”. Марина Фролова, генеральный директор Некоммерческого партнерства Информационный альянс “Атомные города”.

Холл 2 этаж Как создать центр городских компетенций, способный объединить поколения и образовательную и досуговую функцию. Нестерова Евгения, Фонд городских инициатив и центр городских практик Дом Маклецкого.

В 16 15 - 17 00 – Перерыв на обед.

В 17 00 - 18 30 – Питчинг, презентация проектов (регистрация по ссылке внизу).

В 18 30 - 18 45 – Слово организаторов, Администрации города и ПО “Маяк”.

В 18 45 - 19 00 – Перерыв на кофе-брейк.

В 19 00 - 21 30 – Неформальная часть. Обсуждения.

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Мы помогаем выстроить продуктивный и экологичный диалог, активировать проекты, которые способны изменить жизнь в городе - рассказывают организаторы проекта, создатели и координаторы Фонда городских инициатив из Екатеринбурга. До мероприятия команда проекта исследовала сообщества в Озёрске и проводила стратегические онлайн-сессии.

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Социальные роли, доступные горожанам, устарели. Разное понимание терминов между лидерами городских инициатив и представителями Администрации привели к тому, что талантливые озерчане не рассчитывают на поддержку города. Отсутствие единого представления, что такое Озёрск и куда он движется, заставляет людей действовать в одиночку вместо того, чтобы использовать ресурсы общества, бизнеса и администрации города, и увеличивать масштаб проектов всех участников взаимодействия.

Вечер Инициатив Озёрска – место, где поднимаются эти вопросы. Находятся новые, актуальные и вдохновляющие системные решения, развивающие город. Каждый участник мероприятия может поучаствовать в конструктивном обсуждении возможностей развития Озёрска в рамках предложенного Фондом городских инициатив формата. Главное – отбросить стереотипы и прийти с желанием действовать, менять себя и городскую среду в лучшую сторону, - рассказывают организаторы проекта.

Ожидается, что вместе с озерчанами в «Вечере инициатив» примут участие руководители администрации Озерского городского округа и топ-менеджеры ПО «Маяк».

К диалогу приглашаются все неравнодушные горожане, заинтересованные в развитии округа!

Мероприятие состоится 28 и 29 августа в Театре “Наш дом” по адресу: проспект Ленина, д.30. Вход свободный.

Зарегистрироваться в качестве участника для презентации своего проекта в «Вечере инициатив» можно здесь: https://docs.google.com/forms/d/1IxCGj4f7fzfOWW24IDP8Uf_fEhN6zl9nxigUcM2Ecxg/edit

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа