2020-08-24YEKT13:00:00 | Новости Городские новости Школы Озерского городского округа к новому учебному году готовы Несмотря на то, что в округе продолжает действовать режим повышенной готовности, образовательные учреждения провели все необходимые мероприятия к встрече учащихся. Об этом рассказала начальник Управления образования администрации Озёрского городского округа Любовь Горбунова.



Любовь Горбунова

отметила, что основное внимание в этом году было направлено на обеспечение комплексной безопасности и на подготовку к отопительному сезону. В частности, были проведены: огнезащитные обработки конструкций и помещений, перезарядка и проверка огнетушителей, замена старых и проверка работоспособности действующих пожарных рукавов, промывка и опрессовка систем отопления. Кроме того, во многих учреждениях были выполнены косметические ремонты учебных помещений:

– В 2020 году были выделены средства на проведение ремонтных работ целого ряда образовательных учреждений. В детских садах №№1, 26, 43, а также в ДТДиМ и в школе №32 (ремонт кровель); в школе №41 (ремонт рекреаций и учебных классов), в детском саду №53 (ремонт чаши бассейна), в детском саду №26 (фасад здания), в детском саду №15 (ремонт инженерных сетей под бассейном), в лицее №23 (заменены оконные блоки) и в детском саду №51 (обустроены теневые навесы). Также проведены мероприятия по антитеррористической защищённости: в школе №32 (установлено видеонаблюдение) и в детском саду №26 (установлено периметральное ограждение).

Начальник управления образования также подчеркнула, что новый учебный год планируется начать в традиционной форме проведения школьных уроков, но, в связи с непростой эпидемиологической ситуацией, все школы сейчас разрабатывают временное положение об организации образовательной деятельности в период с 1 сентября по 31 декабря 2020 года:

– Ближе к 25 августа будет понятно, где и для каких параллелей возможно будет введена вторая смена. Переход на дистанционное обучение будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Челябинской области. Это решение принимает губернатор области.



Следует отметить, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в этом году внесла свои коррективы в проведение государственной итоговой аттестации. Для 9 и 11 классов ГИА проводилась в форме промежуточной аттестации. Итоговые отметки в аттестаты были поставлены по годовым отметкам. ЕГЭ проводилось только для тех, кто планировал поступать в ВУЗы.

– Массового отказа от участия в ЕГЭ не было, не больше, чем в прошлом году. Сама технология ЕГЭ по сравнению с 2019 годом не изменилась. Отличительной особенностью стало соблюдение дополнительных санитарно-эпидемиологических требований. Конечно, подготовка к экзаменам и сам ЕГЭ проходили в непростой эмоциональной и социально напряженной обстановке, плюс погода – аномально жаркий июль.



Официальная статистика на сегодня еще отсутствует: до середины августа по стране и области продолжались ЕГЭ дополнительного периода. Обычно общие итоги появляются не ранее октября. В интернете есть предварительные данные по России по итогам основного июльского периода. Озерские показатели по среднему баллу практически такие же.Но, скорее всего, средний балл ЕГЭ в 2020 году – некорректный показатель для оценки качества образования, потому что выпускники прошлого года сдавали ЕГЭ в совершенно других условиях. И, по мнению руководства Рособрнадзора, изменение среднего балла меньше, чем на 3 балла, не говорит о серьезных изменениях, - пояснила Любовь Горбунова.



Следует отметить, что 1 сентября в школах округа пройдут торжественные линейки для первоклассников и одиннадцатиклассников, на мероприятии смогут присутствовать родители первоклашек. Для остальных школьников в День знаний будут организованы праздничные классные часы в учебных кабинетах.







Информация предоставлена: отметила, что основное внимание в этом году было направлено на обеспечение комплексной безопасности и на подготовку к отопительному сезону. В частности, были проведены: огнезащитные обработки конструкций и помещений, перезарядка и проверка огнетушителей, замена старых и проверка работоспособности действующих пожарных рукавов, промывка и опрессовка систем отопления. Кроме тогово многих учреждениях были выполнены косметические ремонты учебных помещений:Начальник управления образования также подчеркнула, что новый учебный год планируется начать в традиционной форме проведения школьных уроков, но,в связи с непростой эпидемиологической ситуацией, все школы сейчас разрабатывают временное положение об организации образовательной деятельности в период с 1 сентября по 31 декабря 2020 года:Следует отметить, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в этом году внесла свои коррективы в проведение государственной итоговой аттестации. Для 9 и 11 классов ГИА проводилась в форме промежуточной аттестации. Итоговые отметки в аттестаты были поставлены по годовым отметкам. ЕГЭ проводилось только для тех, кто планировал поступать в ВУЗы.пояснилаСледует отметить, что 1 сентября в школах округа пройдут торжественные линейки для первоклассников и одиннадцатиклассников, на мероприятии смогут присутствовать родители первоклашек. Для остальных школьников в День знаний будут организованы праздничные классные часы в учебных кабинетах.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2020-08-24YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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