Законсервированы. На Урале нашли отпечатки древних растений возрастом больше 200 млн. лет

Отпечатки древних растений нашли на Урале. Возраст удивительных камней с растительными «рисунками» сотни миллионов лет.

В районе Коркинского разреза в Челябинской области туристы нашли камни, на которых отпечатались узоры в виде листьев деревьев.

«Те слои, в которых мы находим отпечатки растений, продатированы геологами – возраст 220 млн лет. Этот период называется Верхний Триас», – сообщил экскурсовод Алексей Синеглазов.

По словам Алексея, найти такие можно почти в любом угольном карьере. Нередко порода, которую достали при разработке, может содержать древние слои.

«Именно такие отпечатки просто на земле не лежат. Они находятся в глинистых сланцах (окаменевшая глина). Чтобы их найти, нужно сначала найти глинистый сланец (он обычно в виде отдельных глыб) и молотком его колоть. Если внутри есть отпечатки – сланец раскалывается ровно по отпечатку растения. Попадается много разных видов: лиственные, гинкговые, папоротники. Если знать где и как искать, можно довольно быстро наткнуться на нужное место», – делится Алексей Синеглазов.

Образуются подобные «рисунки» из-за того, что растение попадает в глину или ил, а потом его со временем засасывает под толстый слой. Так, становясь законсервированным, лист разлагается и превращается в уголь – поэтому отпечатки обычно черного цвета. А глина за миллионы лет твердеет и становится камнем.

https://www.cheltv.ru/zakonservirovany-na-urale-nashli/