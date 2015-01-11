Челябинская область вошла в числе регионов с «забюрокраченной» системой страховых выплат «ковидным» медикам

Общероссийский народный фронт (ОНФ) доложил президенту РФ Владимиру Путину о нарушениях в отдельных регионах, связанных с выплатами медикам, работающим в «ковидных» условиях. В их число попали Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинская область.

В чем причина нарушений по выплатам, глава государства на заседании правительства спросил у вице-премьера Татьяны Голиковой. Она пояснила, что процедуры принятия решений по выплатам в некоторых регионах затягиваются.

При этом со стороны Российской Федерации в тех нормативных документах, которые приняты правительством и совместно с министерством здравоохранения и министерством труда, исчерпывающий набор документов и сроки серьезно сокращены.

«Там, где речь идет о причинении вреда здоровью в соответствии с вашим указом, сроки рассмотрения - три дня. Там, где речь идёт, к сожалению, о смерти медицинского работника или инвалидизации в результате заболевания новой коронавирусной инфекцией, сроки – 9 дней. Я в этом смысле хочу вас заверить, что мы будем разбираться с каждым таким случаем», - сказала Татьяна Голикова.

Владимир Путин потребовал излишнюю бюрократию прекратить.

«Слишком забюрокраченной оказалась система принятия решений. 16 и более даже документов нужно собрать человеку, для того чтобы получить соответствующую выплату. С отдельными случаями нужно разбираться, но нужно их обобщить и принять либо на федеральном уровне соответствующие решения, либо дать соответствующие рекомендации в регионах», - отметил Владимир Путин.

В министерстве здравоохранения по Челябинской области сообщили, что готовят комментарий по данной теме.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/chelyabinskaya-oblast-voshla-v-chisle-regionov-s-zabyurokrachennoy-sistemoy