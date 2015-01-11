2020-08-28YEKT08:00:00 | Губерния В рамках нацпроекта «Демография» с начала 2020 года областной маткапитал получили свыше тысячи семей Источник: пресс-служба правительства Челябинской области









В этом году областной материнский капитал направлен 1 138 многодетным семьям на общую сумму свыше 13 млн рублей. Деньги выделены из регионального бюджета.По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера в 2020 году областной материнский капитал был увеличен до 100 тысяч рублей. Выплата полагается тем семьям, в которых родился третий и последующий ребенок, при этом среднедушевой доход на каждого из членов семьи не должен превышать 22 тысяч 166 рублей.«Областной материнский капитал востребован южноуральцами, поскольку средства можно использовать на первоочередные нужды. Такая мера поддержки позволяет семьям, например, улучшить жилищные условия или устроить ребенка в частный детский сад. При необходимости деньги могут быть направлены на оплату медицинских услуг как для родителя, так и для ребенка», — рассказала министр социальных отношений Ирина Буторина.В августе 2020 года по поручению главы региона список целей, на что можно потратить деньги пополнился новым пунктом, – теперь получатели могут приобрести сады или огороды (в настоящее время формируется порядок выплаты). Также средства могут быть использованы на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам и займам при строительстве жилья; подключение жилых помещений к газовым сетям, централизованной системе водоснабжения и водоотведения, устройство бытовых колодцев и скважин для водоснабжения на земельном участке, где расположен жилой дом.«Мы получили материнский капитал, когда родилась наша третья дочка. Всю сумму наша семья направила на гашение долга по ипотечному кредиту. Поступили деньги быстро, без задержек. Очень рады тому, что смогли уменьшить основной кредит и теперь сможем выплатить ипотеку быстрее», — рассказала жительница села Долгодеревенское Екатерина Камсюк.Областной материнский капитал выплачивается, как только ребенку исполнится три года. Исключением является направление средств на ипотеку. В таком случае семья может воспользоваться деньгами с момента достижения ребенком шестимесячного возраста.Добавим, в рамках нацпроекта «Демография» министерством социальных отношений Челябинской области реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который включает в себя пять направлений: единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячная выплата при рождении первого ребенка; выплата областного материнского капитала; ежемесячная выплата при рождении третьего и последующих детей; проведение процедуры ЭКО. Источник: пресс-служба правительства Челябинской областиВ этом году областной материнский капитал направлен 1 138 многодетным семьям на общую сумму свыше 13 млн рублей. Деньги выделены из регионального бюджета.По поручению губернатора Челябинской областив 2020 году областной материнский капитал был увеличен до 100 тысяч рублей. Выплата полагается тем семьям, в которых родился третий и последующий ребенок, при этом среднедушевой доход на каждого из членов семьи не должен превышать 22 тысяч 166 рублей.«Областной материнский капитал востребован южноуральцами, поскольку средства можно использовать на первоочередные нужды. Такая мера поддержки позволяет семьям, например, улучшить жилищные условия или устроить ребенка в частный детский сад. При необходимости деньги могут быть направлены на оплату медицинских услуг как для родителя, так и для ребенка», — рассказала министр социальных отношенийВ августе 2020 года по поручению главы региона список целей, на что можно потратить деньги пополнился новым пунктом, – теперь получатели могут приобрести сады или огороды (в настоящее время формируется порядок выплаты). Также средства могут быть использованы на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам и займам при строительстве жилья; подключение жилых помещений к газовым сетям, централизованной системе водоснабжения и водоотведения, устройство бытовых колодцев и скважин для водоснабжения на земельном участке, где расположен жилой дом.«Мы получили материнский капитал, когда родилась наша третья дочка. Всю сумму наша семья направила на гашение долга по ипотечному кредиту. Поступили деньги быстро, без задержек. Очень рады тому, что смогли уменьшить основной кредит и теперь сможем выплатить ипотеку быстрее», — рассказала жительница села Долгодеревенское.Областной материнский капитал выплачивается, как только ребенку исполнится три года. Исключением является направление средств на ипотеку. В таком случае семья может воспользоваться деньгами с момента достижения ребенком шестимесячного возраста.Добавим, в рамках нацпроекта «Демография» министерством социальных отношений Челябинской области реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который включает в себя пять направлений: единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячная выплата при рождении первого ребенка; выплата областного материнского капитала; ежемесячная выплата при рождении третьего и последующих детей; проведение процедуры ЭКО. AzAzA 2020-08-28YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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