О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 28 августа

По состоянию на вечер 28 августа в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеют 94 человек. В настоящее время в инфекционном отделении ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России находится 20 человек с COVID-19, 43 пациента лечатся амбулаторно. Выздоровели 260 человек.



За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 327 случаев заболевания коронавирусом.

28 августа выявлено 2 новых случаев COVID-19: 1 больной госпитализирован в

инфекционное отделение, 1 – лечится амбулаторно.

С начала периода наблюдения 4 пациента умерло: 29 мая, 14, 16, 18 июля.

Всего с 13.03.2020г. по 28.08.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 1878 Постановлений об изоляции на лиц, контактировавших с больными.

Под медицинским наблюдением находится 132 человека, контактировавших с больными.

Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Проведено 8812 исследований.

Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.

https://mru71.fmba.gov.ru/

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа