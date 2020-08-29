Афиша к Дню знаний!

Очень не обычный в этом году День знаний! Привычные развлекательные площадки почти все "молчат"... Но всё же нам удалось собрать самое интересное и поместить всё это в большую АФИШУ!
Итак, первому сентября посвящается!
1 сентября, вторник
Театр кукол "Золотой петушок"
10:00 С ДНЕМ МУДРОСТИ И ПРИЛЕЖАНИЯ!
Озерский театр кукол "Золотой петушок" поздравляет с Днем знаний.
Детям - радости! Учителям - успехов! Родителям - терпения!
18:00 КАПРИЗНАЯ ПРИНЦЕССА ИДЕТ В ШКОЛУ
Праздничная интермедия к Дню Знаний! 3 +
Принцесса не спешит в школу, ведь там думать надо. Кто поможет капризуле стать прилежной ученицей? Приходите в театр кукол и все узнаете...
День знаний в Детском парке!
тк Родной
"ВЕСЕЛАНДИЯ" приглашает весело отметить начало нового учебного года!
Скидка на посещение 50%!!!
2 сентября, среда
Театр кукол "Золотой петушок"
11:00 ГОТОВИТСЯ ПРЕМЬЕРА
Роман-сказка «Три толстяка» — первое прозаическое произведение Юрия Карловича Олеши, написанное в 1924 году. Так рассказать о революции может только фантастически талантливый человек. Как же создавалась сказка?
18:00 КАПРИЗНАЯ ПРИНЦЕССА ИДЕТ В ШКОЛУ
Праздничная интермедия к Дню Знаний! 3 +
Маленькая принцесса совсем не хочет учиться. Ей нравится вредничать и капризничать. Она бы обрадовалась, если бы в календаре вдруг исчезло 1 сентября. А появилось 32, 33, 34 августа. Приходите в театр кукол. Надо спасать принцессу!
3 сентября, четверг
Театр кукол "Золотой петушок"
18:00 НАЙДИ ОТЛИЧИЯ
Концентрируем свое внимание. Это полезно делать и детям, и взрослым, потому что развивает память. Сравните картинки. Кто найдет отличий больше?
4 сентября, пятница
Театр кукол "Золотой петушок"
11:00 РАЗВИВАЮЩИЙ МУЛЬТФИЛЬМ ПРО ОСЕНЬ
Тетушка Сова расскажет про октябрь! Знакомимся с временами года!
18:00 Спектакль "Дорожная азбука" для детей 5 +
Как легко и ненавязчиво рассказать детям о правилах дорожного движения? Театр может сделать это увлекательно, в игровой форме, а запомнится надолго. Приходите на спектакль!
5 сентября, суббота
Театр кукол "Золотой петушок"
11:00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА "Перчаточная кукла"
Спектакль "Дорожная азбука" для детей 5 +. Красный, Желтый и Зеленый - цвета дорожного светофора. Это знает каждый. Только в театре кукол они превращаются в веселых человечков, способных уберечь малышей от проблем на дорогах. Приходите в театр кукол и сами убедитесь!
6 сентября, воскресенье
Театр кукол "Золотой петушок"
11:00 Спектакль "Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду для детей 5 +
Мамины поручения надо выполнять всегда. Но как страшно одному идти в лес. Ведь там, в пруду, страшилище завелось. Смотрит строго, лапкой машет. Смелым быть непросто! Но мама сказала, что есть способ подружиться со всеми. Хотите узнать секрет? Крошка Енот раскроет его на спектакле.
В программе могут быть изменения и дополнения. Будьте всегда с нами!
Не расставайтесь с любимым Озерским театром кукол: https://vk.com/zol_petushok_oz
Материал подготовила Александра Лебедева.