Афиша к Дню знаний!

Очень не обычный в этом году День знаний! Привычные развлекательные площадки почти все "молчат"... Но всё же нам удалось собрать самое интересное и поместить всё это в большую АФИШУ!

Итак, первому сентября посвящается!

1 сентября, вторник

Театр кукол "Золотой петушок"

10:00 С ДНЕМ МУДРОСТИ И ПРИЛЕЖАНИЯ!

Озерский театр кукол "Золотой петушок" поздравляет с Днем знаний.

Детям - радости! Учителям - успехов! Родителям - терпения!

18:00 КАПРИЗНАЯ ПРИНЦЕССА ИДЕТ В ШКОЛУ

Праздничная интермедия к Дню Знаний! 3 +

Принцесса не спешит в школу, ведь там думать надо. Кто поможет капризуле стать прилежной ученицей? Приходите в театр кукол и все узнаете...

День знаний в Детском парке!

тк Родной

"ВЕСЕЛАНДИЯ" приглашает весело отметить начало нового учебного года!

Скидка на посещение 50%!!!

2 сентября, среда

Театр кукол "Золотой петушок"

11:00 ГОТОВИТСЯ ПРЕМЬЕРА

Роман-сказка «Три толстяка» — первое прозаическое произведение Юрия Карловича Олеши, написанное в 1924 году. Так рассказать о революции может только фантастически талантливый человек. Как же создавалась сказка?

18:00 КАПРИЗНАЯ ПРИНЦЕССА ИДЕТ В ШКОЛУ

Праздничная интермедия к Дню Знаний! 3 +

Маленькая принцесса совсем не хочет учиться. Ей нравится вредничать и капризничать. Она бы обрадовалась, если бы в календаре вдруг исчезло 1 сентября. А появилось 32, 33, 34 августа. Приходите в театр кукол. Надо спасать принцессу!

3 сентября, четверг

Театр кукол "Золотой петушок"

18:00 НАЙДИ ОТЛИЧИЯ

Концентрируем свое внимание. Это полезно делать и детям, и взрослым, потому что развивает память. Сравните картинки. Кто найдет отличий больше?

4 сентября, пятница

Театр кукол "Золотой петушок"

11:00 РАЗВИВАЮЩИЙ МУЛЬТФИЛЬМ ПРО ОСЕНЬ

Тетушка Сова расскажет про октябрь! Знакомимся с временами года!

18:00 Спектакль "Дорожная азбука" для детей 5 +

Как легко и ненавязчиво рассказать детям о правилах дорожного движения? Театр может сделать это увлекательно, в игровой форме, а запомнится надолго. Приходите на спектакль!

5 сентября, суббота

Театр кукол "Золотой петушок"

11:00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА "Перчаточная кукла"

Спектакль "Дорожная азбука" для детей 5 +. Красный, Желтый и Зеленый - цвета дорожного светофора. Это знает каждый. Только в театре кукол они превращаются в веселых человечков, способных уберечь малышей от проблем на дорогах. Приходите в театр кукол и сами убедитесь!

6 сентября, воскресенье

Театр кукол "Золотой петушок"

11:00 Спектакль "Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду для детей 5 +

Мамины поручения надо выполнять всегда. Но как страшно одному идти в лес. Ведь там, в пруду, страшилище завелось. Смотрит строго, лапкой машет. Смелым быть непросто! Но мама сказала, что есть способ подружиться со всеми. Хотите узнать секрет? Крошка Енот раскроет его на спектакле.

В программе могут быть изменения и дополнения. Будьте всегда с нами!

Не расставайтесь с любимым Озерским театром кукол: https://vk.com/zol_petushok_oz

Материал подготовила Александра Лебедева.