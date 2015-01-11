Челябинские мастера стали лауреатами конкурса «Славим человека труда»

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Южноуральцы показали высокие результаты на Конкурсе профессионального мастерства «Славим человека труда» среди регионов УрФО. В этом году Челябинскую область представляли восемь мастеров и шесть из них принесли региону призовые места. В номинации «Лучший мастер по художественной обработке дерева (береста)» 2 место занял Иван Верзаков (г.Златоуст) и 3 место Владимир Деняев (Нагайбакский район). В номинации «Художественная обработка металлов (ковка)» 2 место жюри отдали Дмитрию Смердову из Верхнего Уфалея. Третий результат среди «Лучших мастеров росписи по дереву» у Татьяны Курмановой (Брединский район), Ольга Голубовская из Нязепетровского района была отмечена дипломом участника. 2 место в номинации «Лучший мастер росписи по металлу» у Ирины Захаровой из Миасса. И 1 место занял Сергей Федоров из Челябинска в номинации «Художественная обработка дерева (резьба по дереву)».
Источник: министерство культуры Челябинской области