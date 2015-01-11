Фонд развития моногородов выдаст беспроцентный займ на строительство термального курорта в Челябинской области

ООО «Крутой берег» получит 250 млн рублей в виде беспроцентного займа от ФРМ. Соответствующее соглашение подписали гендиректор МОНОГОРОДА.РФ, зампредседателя ВЭБ.РФ Ирина Макиева и директор предприятия Василий Сорока. На эти средства инвестор приобретёт оборудование водоподготовки и чаши бассейна для организации термального курорта в Миассе.Общая стоимость проекта составит более 600 млн рублей. Будет создано 82 рабочих места. Курорт будет включать в себя два открытых термальных бассейна и один закрытый. В комплексе будут располагаться бани и сауны, а также кафе и ресторан, гостиничные корпуса классом не ниже 4 звезд и медцентр.Кредит выдан по программе «Финансирование инвестиционных проектов», по которой предприниматели из моногородов могут получить от 5 до 250 млн руб. под 0% и от 250 до 1000 млн руб. под 5% годовых на срок до 15 лет с отсрочкой по выплате не более 3 лет. Участие собственными средствами инициатора в проекте – не менее 20%. Заемщик не может иметь просроченной задолженности перед бюджетом и фондами, должен осуществлять инвестиции и создавать новые рабочие места. Важно отсутствие зависимости проекта от деятельности градообразующего предприятия, а также наличие банковской гарантии.Между Челябинской областью и ФРМ заключены соглашения о сотрудничестве по развитию моногородов Златоуст, Трехгорный, Верхний Уфалей, Миасс и Чебаркуль, в рамках которых минэкономразвития региона сопровождает инвестпроекты для получения льготного финансирования на их реализацию.Недавно также сообщалось, что Фонд развития моногородов одобрил первый беспроцентный займ компании из Челябинской области «Альтернатива» на проект по развитию транспортной логистической службы.