2 сентября — День патрульно-постовой службы

Руководство и личный состав Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск поздравляет своих коллег и ветеранов с профессиональным праздником – Днем патрульно-постовой службы.

Со дня образования патрульно – постовой службы минуло 97 лет. Именно в этот день, Центральным управлением НКВД города Москвы была издана специальная инструкция, которая регламентировала права и обязанности милиционеров-постовых, а также определяла статус самой службы. Патрульно-постовая служба является одним из ключевых подразделений отдела министерства внутренних дел. Именно в их руках находятся личная безопасность граждан, общественный порядок, своевременное пресечение преступлений и их быстрое раскрытие. Именно им население страны обязано своей защищённостью, безопасностью и спокойствием.

Начальник Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск полковник полиции Сергей Ревякин поздравил сотрудников патрульно - постовой службы с профессиональным праздником, а также вручил почетные грамоты за высокие показатели в оперативно-служебной деятельности и проявленный профессионализм при выполнении особо сложных и важных задач по охране общественного порядка.