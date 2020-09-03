Южноуральцы стали чаще обращаться в министерство социальных отношений

Южноуральцы могут обратиться в министерство социальных отношений Челябинской области через официальный сайт http://minsoc74.ru (в разделе «Интернет-приемная»), отправить заявление по электронной почте minsoc@gov74.ru или на почтовый адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Воровского, д. 30. Также специалисты проводят устные консультации по телефону. Со списком вопросов и номерами контактных телефонов можно ознакомиться ЗДЕСЬ.По сравнению с прошлым годом практически в шесть раз (на 543%) выросло число обращений по вопросам начисления детских пособий. Если за 8 месяцев прошлого года таких обращений было 377, то в этом году уже 2 424.Наиболее активно жители области задают вопросы о введенной по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина выплате детям от трех до семи лет. Чаще всего южноуральцы интересуются причинами отказа в назначении ежемесячной денежной выплаты. Самая распространенная ситуация, когда в заявлении указаны неполные или недостоверные сведения. Например, ошибка в составе членов семьи (не указан второй родитель, другие несовершеннолетие дети, проживающие в семье) или отсутствуют сведения о размере алиментов.Специалисты министерства обращают внимание, что, если брак заключен, необходимо сообщить данные второго родителя (даже если фактически супруги вместе не проживают). Также обязательно перечислить всех несовершеннолетних детей. В случае расторжения брака в обязательном порядке должен быть указан размер алиментов.Еще одна распространенная причина отказа – среднедушевой доход семьи выше величины прожиточного минимума (для обращений в 2020 году – 10 336 рублей). Сотрудники соцзащиты запрашивают сведения о доходах всех членов семьи в Федеральной налоговой службе, Пенсионном Фонде, службе занятости населения.Также часто в министерство поступают обращения на тему выплаты единовременного социального пособия. Право на такое пособие имеют малоимущие жители области и те, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Минимальная сумма составляет 500 рублей, максимальная сумма не ограничена. В каждом случае размер пособия начисляется индивидуально в зависимости от конкретной ситуации. Всего на эти цели в областном бюджете предусмотрено 45 миллионов рублей. Заявления на выплату пособий можно направить через портал госуслуг, обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Срок рассмотрения составляет 30 дней.Среди наиболее распространенных вопросов обращения по поводу опеки. Органы соцзащиты планируют возобновить выдачу направлений на посещение детей кандидатам, желающим принять детей в семью, с 7 сентября.«С марта по сентябрь органы опеки не выдавали направления потенциальным опекунам, но вместе с тем работа с базой данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не останавливалась», – прокомментировала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. Многих южноуральцев интересует вопрос присвоения звания «Ветеран труда Челябинской области». Право на такое звание получают жители области, которые достигли возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин), имеют страховой стаж не менее 35 лет (для женщин) и 40 лет (для мужчин), а также награждены областными наградами. Кроме того, звание «Ветеран труда Челябинской области» присваивается многодетным матерям, воспитавшим пятерых и более детей. Ежемесячно ветераны труда Челябинской области получают выплату в размере 1216 рублей (при наличии стационарного телефона) и 1039 рублей (при отсутствии стационарного телефона).