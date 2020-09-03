В Бакал придет «Цифровая культура»

Источник: АНО «Национальные приоритеты»Детская школа искусств Бакала победила в конкурсном отборе на создание виртуальных концертных залов на 2021 год.Уже в следующем году на базе концертного зала школы будет реализован проект «Виртуальный концертный зал». Таким образом, в городе появится еще один центр культурного притяжения жителей.Педагоги ДШИ с нетерпением ждут открытия зала. Его оборудование может быть использовано на уроках для поведения онлайн мастер-классов, экскурсий и концертов. Преподавание таких дисциплин как «История искусства», «Слушание музыки», «История балета», «Музыкальная литература» станет интереснее для учеников школы.Кроме того, зрительскую аудиторию составят не только ученики ДШИ, но и воспитанники дошкольных учреждений, обычные школьники, жители города.