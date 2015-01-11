Температурные «качели» ждут южноуральцев в ближайшие 3 суток

Температурные «качели» ждут жителей Челябинской области в ближайшие трое суток – погоду в регионе будет определять область высокого давления.

В ночные часы столбики термометров на Южном Урале будут опускаться до 1-6 градусов со знаком «плюс», местами – и ниже нуля, прогноз обещает первые заморозки до минус двух; днем воздух будет прогреваться до 18-20 градусов.

Ветер ожидается слабый северо-западный – для Челябинска, Коркино, Златоуста и Сатки это направление неблагоприятное, в данных муниципалитетах объявлено предупреждение о метеоусловиях, способствующих накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы, на уровне дыхания людей.

https://dostup1.ru/society/Temperaturnye-kacheli-zhdut-yuzhnouraltsev-v-blizhayshie-3-sutok_129701.html