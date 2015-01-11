В Челябинске стартует новый театральный сезон

Челябинские областные театры и концертные залы открывают свои двери для зрителей. Начало сезона большинство из них начнет с премьер. 19 августа губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ограничений по коронавирусу на Южном Урале. В частности, на территории региона разрешено проведение публичных массовых мероприятий с учетом ограничений по посещаемости (в среднем смогут присутствовать 30-35% человек от расчетной вместимости). Это позволило южноуральским театрам и концертным залам открыт сезон в привычном режиме.«Наши театра в период подготовки не сняли с постановочного плана ни одной премьеры. Сейчас один за одним будут открываться театры, и большинство из них начнут сезон с премьер. Это здорово!», – подчеркнул министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.Афиша сентября насыщена примерными показами. Юбилейный, 65-й театральный сезон Челябинского театра оперы и балета откроет премьера оперы Николая Римского-Корсакова «Садко» 11, 12 и 13 сентября.17 сентября на сцене Концертного зала имени С.С. Прокофьева состоится открытие нового, 84 филармонического сезона. Откроют его Челябинский симфонический оркестр под управлением Адика Абдурахманова и лауреат XVI международного конкурса имени П.И. Чайковского пианист Дмитрий Шишкин.Кроме того, после ремонта в рамках национального проекта «Культура», 18 сентября, также премьерой, откроется Молодежный театр.С учетом 30% заполняемости зала зрители смогут приобрести до 5 билетов вместе. После совершения покупки по одному месту справа и слева от выкупленных билетов будут закрыты для продажи.