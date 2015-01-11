2020-09-04YEKT20:00:00 | Новости Городские новости Озерчане написали «Диктант Победы» 3 сентября жителей 75 стран объединила общероссийская акция – «Диктант Победы», которая уже второй год проводится по инициативе партии «Единая Россия». Также среди организаторов – «Российское историческое общество» и Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».

За рубежом «Диктант Победы» прошел в представительствах россотрудничества, в школах при российских посольствах и консульствах, в культурно-образовательных центрах для русскоговорящих. В нашей стране – в каждом населенном пункте, где проживает более 5000 человек. Дань памяти событиям Второй мировой войны отдали и в нашем городе. У озерчан была возможность написать исторический диктант на двух площадках школы 33, а также дистанционно – на сайте

Акция проходит второй год подряд, и вызывает большой интерес как у старшего поколения, так и у молодежи. Ее цели – повышение исторической грамотности, патриотическое воспитание. Поэтому все 25 вопросов диктанта побуждают вспомнить историю военного времени.

– Учаcтие в «Диктанте Победы» – это возможность еще раз осознать, какую страшную цену наш народ заплатил за свободу от фашистских захватчиков, – комментирует член партии «Единая Россия» Ольга Юминова. – И наш общий долг – всегда помнить об этом, чтить память тех, благодаря кому мы сейчас живем под мирным небом.

Для того, чтобы участники мероприятия чувствовали себя комфортно, организаторы озерской площадки – Местное отделение партии «Единая Россия» и Управление образования Озерского городского округа – позаботились о безопасности их здоровья. Каждому – персональная парта для возможности соблюсти безопасную дистанцию. Присутствие на мероприятии только в масках. При входе в школу – температурный контроль.

После завершения диктанта его участники поделились впечатлениями.

– Это больше напоминает викторину на знание истории, дат, мероприятий, памятников, – комментирует Вадим Каримов, действующий депутат Собрания депутатов Озерского городского округа пятого созыва. – Вопросы показались не слишком сложными, и в школе было очень комфортно, всё хорошо организовано. Теперь хочется узнать результат.

– «Диктант Победы» — это повод обратиться к истории самой страшной войны и сохранить правду о ней, – считает работник ПО "Маяк" Василий Сметанин. – Я убежден, что такие мероприятия необходимы в большей степени для нашей молодежи. Они позволяют передать память будущим поколениям, пресекая попытки переписать историю.

– Я впервые участвую в таком диктанте, и благодарен его организаторам как за саму его идею, так и за возможность проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны, – комментирует заместитель председателя первичной профсоюзной организации ПО «Маяк» Олег Биюшкин. – Историю нашей Родины должен знать каждый, и очень хорошо, что «Диктант Победы» стал столь масштабным мероприятием с международным охватом.

Остается сказать, что узнать результат диктанта можно будет на сайте, здесь же – скачать электронный диплом участника. Тех, кто получит самый высокий балл, ждет особая награда – поездка в Москву на Парад Победы в 2021 году. Будут ли таковые среди озерчан, узнаем позже.

Фото Светланы Владимировой.



Информация предоставлена: За рубежом «Диктант Победы» прошел в представительствах россотрудничества, в школах при российских посольствах и консульствах, в культурно-образовательных центрах для русскоговорящих. В нашей стране – в каждом населенном пункте, где проживает более 5000 человек. Дань памяти событиям Второй мировой войны отдали и в нашем городе. У озерчан была возможность написать исторический диктант на двух площадках школы 33, а также дистанционно – на сайте диктантпобеды.рф . Среди его взрослых участников в этом году были военнослужащие, члены партии «Единая Россия», работники профсоюза ПО «Маяк», работники УВД и озерские педагоги.Акция проходит второй год подряд, и вызывает большой интерес как у старшего поколения, так и у молодежи. Ее цели – повышение исторической грамотности, патриотическое воспитание. Поэтому все 25 вопросов диктанта побуждают вспомнить историю военного времени.– комментирует член партии «Единая Россия». –Для того, чтобы участники мероприятия чувствовали себя комфортно, организаторы озерской площадки – Местное отделение партии «Единая Россия» и Управление образования Озерского городского округа – позаботились о безопасности их здоровья. Каждому – персональная парта для возможности соблюсти безопасную дистанцию. Присутствие на мероприятии только в масках. При входе в школу – температурный контроль.После завершения диктанта его участники поделились впечатлениями., – комментирует, действующий депутат Собрания депутатов Озерского городского округа пятого созыва. –, – считает работник ПО "Маяк", – комментирует заместитель председателя первичной профсоюзной организации ПО «Маяк». –Остается сказать, что узнать результат диктанта можно будет на сайте, здесь же – скачать электронный диплом участника. Тех, кто получит самый высокий балл, ждет особая награда – поездка в Москву на Парад Победы в 2021 году. Будут ли таковые среди озерчан, узнаем позже.Фото Светланы Владимировой.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2020-09-04YEKT20:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: «Диктант Победы» пройдет в Магнитогорске

Озерчане приняли участие во Всероссийской акции «Диктант Победы»

Жители Челябинской области напишут диктант Победы

«Диктант Победы” пройдет на Южном Урале

В Озерске впервые написали краеведческий диктант {comments_news}