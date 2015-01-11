Озерчане написали «Диктант Победы»

За рубежом «Диктант Победы» прошел в представительствах россотрудничества, в школах при российских посольствах и консульствах, в культурно-образовательных центрах для русскоговорящих. В нашей стране – в каждом населенном пункте, где проживает более 5000 человек. Дань памяти событиям Второй мировой войны отдали и в нашем городе. У озерчан была возможность написать исторический диктант на двух площадках школы 33, а также дистанционно – на сайте диктантпобеды.рф. Среди его взрослых участников в этом году были военнослужащие, члены партии «Единая Россия», работники профсоюза ПО «Маяк», работники УВД и озерские педагоги.
Акция проходит второй год подряд, и вызывает большой интерес как у старшего поколения, так и у молодежи. Ее цели – повышение исторической грамотности, патриотическое воспитание. Поэтому все 25 вопросов диктанта побуждают вспомнить историю военного времени.
– Учаcтие в «Диктанте Победы» – это возможность еще раз осознать, какую страшную цену наш народ заплатил за свободу от фашистских захватчиков, – комментирует член партии «Единая Россия» Ольга Юминова. – И наш общий долг – всегда помнить об этом, чтить память тех, благодаря кому мы сейчас живем под мирным небом.
Для того, чтобы участники мероприятия чувствовали себя комфортно, организаторы озерской площадки – Местное отделение партии «Единая Россия» и Управление образования Озерского городского округа – позаботились о безопасности их здоровья. Каждому – персональная парта для возможности соблюсти безопасную дистанцию. Присутствие на мероприятии только в масках. При входе в школу – температурный контроль.
После завершения диктанта его участники поделились впечатлениями.
– Это больше напоминает викторину на знание истории, дат, мероприятий, памятников, – комментирует Вадим Каримов, действующий депутат Собрания депутатов Озерского городского округа пятого созыва. – Вопросы показались не слишком сложными, и в школе было очень комфортно, всё хорошо организовано. Теперь хочется узнать результат.
– «Диктант Победы» — это повод обратиться к истории самой страшной войны и сохранить правду о ней, – считает работник ПО "Маяк" Василий Сметанин. – Я убежден, что такие мероприятия необходимы в большей степени для нашей молодежи. Они позволяют передать память будущим поколениям, пресекая попытки переписать историю.
– Я впервые участвую в таком диктанте, и благодарен его организаторам как за саму его идею, так и за возможность проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны, – комментирует заместитель председателя первичной профсоюзной организации ПО «Маяк» Олег Биюшкин. – Историю нашей Родины должен знать каждый, и очень хорошо, что «Диктант Победы» стал столь масштабным мероприятием с международным охватом.
Остается сказать, что узнать результат диктанта можно будет на сайте, здесь же – скачать электронный диплом участника. Тех, кто получит самый высокий балл, ждет особая награда – поездка в Москву на Парад Победы в 2021 году. Будут ли таковые среди озерчан, узнаем позже.
Фото Светланы Владимировой.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа