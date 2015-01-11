Виртуальные экскурсии по ММК: прошлое и настоящее

В Челябинской области зафиксировали уменьшение оттока выпускников. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт. В своих социальных сетях она опубликовала информацию о том, что приемная кампания в вузах и ссузах реализовалась в короткие сроки Подробнее