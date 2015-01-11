Виртуальные экскурсии по ММК: прошлое и настоящее

С 15 августа 2020 года в многофункциональном центре города Озерска начали оказывать новую услугу Пенсионного фонда Российской Федерации:
Прием заявления для размещения сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов» Подробнее
В Челябинской области зафиксировали уменьшение оттока выпускников. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт. В своих социальных сетях она опубликовала информацию о том, что приемная кампания в вузах и ссузах реализовалась в короткие сроки Подробнее
4 сентября в муниципальном театре драмы и комедии «Наш дом» пятерка великолепных солистов одного из лучших московских театров исполнила любимые публикой всего мира арии и фрагменты из знаменитых опер русских и зарубежных композиторов. Подробнее
О легендарном стане 4 500, эвакуированном в Магнитогорск в годы Великой Отечественной войны, рассказывается в новой виртуальной экскурсии, подготовленной на Магнитогорском металлургическом комбинате.Толстолистовой стан 4 500 горячей прокатки, произведенный немецкой фирмой «Крупп» по заказу царя Николая II, в 1914 году начал свою работу на Никополь-Мариупольском заводе. В самом начале Великой Отечественной войны он был эвакуирован в Магнитогорск на ММК, где на нём в оперативном порядке приступили к производству броневого листа – стране «как воздух» нужен был металл специального назначения. В основном, благодаря именно этому стану, свыше 50 тысяч советских танков, построенных в годы войны, были одеты в магнитогорскую броню. Трудовой вклад металлургов Магнитки в Великую Победу получил достойную оценку – в июле текущего года Указом президента России Владимира Путина Магнитогорску присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». В этом есть и заслуга легендарного стана 4500.Стан «трудится» по сей день – его технические характеристики позволяют и сегодня производить востребованную на рынке продукцию. Об истории, мостах и кораблях, а также о том, для чего в прокатном производстве нужны берёзовые веники – в новой виртуальной экскурсии по ММК.В июле текущего года на ММК началась реализация проекта «ММК-Тур. Виртуальные экскурсии по ММК». Первая виртуальная экскурсиябыла посвящена первой площади Магнитогорска – Комсомольской, на которой расположены здание центрального офиса ММК – здания заводоуправления и первая проходная. Данный формат экскурсий получил большое количество положительных откликов, что вдохновляет на создание новых туров по ММК.