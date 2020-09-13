Челябинская область присоединилась к проекту «Евразийский экономический и торговый коридор»

В Пекине во время Китайской международной выставки торговых услуг (CIFTIS) 6-7 сентября, было заявлено о создании платформы «Евразийский экономический и торговый коридор». Одним из первых городов, присоединившихся к проекту, стал Челябинск.В числе соглашения с Китайской ассоциацией исследований городского развития был и Российско-китайский центр по Уралу и Сибири, участвующий в мероприятии в онлайн-режиме.«Как активные участники создания «Евразийского экономического и торгового коридора», можем сказать, что платформа позволит сделать существенный вклад для развития общего товарооборота с Китаем в ближайшие 5 лет. В том числе и через дополнительные возможности, запустив инвестиции в совместные предприятия с инновационным уклоном, - отметил директор Российско-китайского центра АНО РКЦ по Уралу и Сибири, председатель Челябинского отделения Общества российско-китайской дружбы Юрий Бабонов. - Площадка призвана помочь в поиске партнеров и продвижению как российских, так и китайских товаров и услуг на международном рынке».Одним из первых городов, присоединившихся к проекту, стал Челябинск. Соответствующий Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве был подписан 10 сентября между Челябинским региональным отделением Русско-Азиатского Союза Промышленников и Предпринимателей, Российско-Китайским центром по Уралу и Сибири, АНО «Центр развития промышленных инноваций» («ПРОпуск») при участии председателя «Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития» Бориса Титова.«Новая экономика в новую эпоху основана на инновациях и консолидации усилий. Необходимо создать условия в регионе, для нескольких переделов в металлопереработке, деревопереработки, нефтехимии и последующего экспорта высокотехнологической продукции» - прокомментировал Борис Титов.В свою очередь, Юрий Бабонов подчеркнул, что Урал, находясь на границе Европы и Азии, является мощным и научным промышленным регионом с хорошим экспортно-импортным и культурным потенциалом. «Уникальность расположения Урала определяет наши возможности в сфере логистики и создания транзитной инфраструктуры в страны Юго-Восточной Азии с высокой проектной емкостью на каждом «золотом километре» этих нитей Великого Шелкового Пути», - подытожил он. Справочно: С 6 по 7 сентября 2020 года в Пекине состоялась Китайская международная выставка торговых услуг CIFTIS. Организаторы мероприятия в Китае: Китайская ассоциация исследований городского развития, Всемирный торговый альянс. Соорганизаторы из России: Общественный совет Министерства культуры Российской Федерации, Министерство развития Дальнего Востока России, Институт российско-китайского стратегического взаимодействия, Челябинское отделение Общества российско-китайской дружбы, Российско-китайский центр АНО РКЦ по Уралу и Сибири, Посольство и консульство России в Китае.