Прогноз не радует. Растения подсказали, какой будет осень 2020 на Урале

В Челябинской области осень начинает вступать в свои права. Уже на этой неделе в регионе ожидается ощутимое похолодание. Причем об этом говорят не только прогнозы синоптиков, но и природные признаки. Об этом рассказали специалисты-фенологи.

Фенология – это раздел биологии, изучающий закономерности в жизни животных в зависимости от климатических явлений. Ученые, ведущие наблюдения на Южном Урале, говорят о том, что по всем признакам осень здесь будет ранней. Так, об этом свидетельствуют несколько факторов. В частности, довольно раннее появление в лесах съедобных опят. О большом урожае сообщают любители тихой охоты из разных районов. Вот такие фотографии огромного семейства грибов сделали в национальном парке “Зигальга”.

Кроме того, о ранней осени говорит и так называемая “летающая” паутина. Для пауков это некое своеобразное подобие ковра-самолета, на котором они перебираются на новую территорию. Делается это для нового потомства, которое пока еще не может путешествовать самостоятельно.

Также уже созревают плоды липы и ольхи, а некоторые виды птиц начинают перебираться на юг. Змеи, судя по признакам, тоже вскоре впадут в спячку, а следом за ними – и другие пресмыкающиеся.

Отметим, что уже завтра, 15 сентября, температура воздуха на Южном Урале упадет до +14 градусов. Схожие значения в дневные часы будут сохранятся как минимум в течение всей текущей недели. Также во вторник вернутся и осадки. Ожидается облачная погода, местами пройдут сильные дожди.

https://www.cheltv.ru/prognoz-ne-raduet-rasteniya/