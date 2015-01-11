Маткапитал в России вырастет на 3,7% в 2021 году

«Размер материнского капитала в 2021 году составит 483 тыс. 882 рубля на первого ребенка, 639 тыс. 432 рубля – на второго, если на первого семья не получала материнский капитал. Размер доплаты на второго ребенка, если семья получала материнский капитал на первого, составит 155 тыс. 550 рублей», – говорится в проекте документа.

С учетом прогноза рождаемости на 2021 год право на материнский капитал будет предоставлено 1,2 млн семей, на данные выплаты запланировано 443,3 млрд рублей.

Напомним, программа поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. В марте текущего года президент подписал закон о продлении этой программы как минимум до конца 2026 года с ежегодной индексацией на уровень инфляции. Маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок: они получат 466 тыс. 617 рублей. Для семей, в которых с 2020 года родится второй ребенок, размер маткапитала составит 616 тыс. 617 рублей. Получить маткапитал на первого ребенка смогут и отцы, которые являются единственными усыновителями ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в силу с 1 января 2020 года, уточняет ТАСС.

https://dostup1.ru/society/Matkapital-v-Rossii-vyrastet-na-37-v-2021-godu_129935.html