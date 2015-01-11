2020-09-16YEKT08:00:00 | Губерния Семья Мансуровых из Кунашакского района победила во всероссийском конкурсе «Семья года» Источник: Министерство социальных отношений Челябинской области









В Москве заочно подвели итоги всероссийского конкурса «Семья года», организованного Министерством труда России и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва). Победителем в номинации «Семья — хранитель традиций» стала семья Мансуровых из Кунашакского района Челябинской области. Чествование лауреатов состоится в ноябре в рамках телепроекта «Всероссийский семейный вечер» на канале ОТР.Оргкомитет конкурса «Семья года 2020» определил 89 семей-победителей со всей страны. Эксперты в онлайн-формате оценивали портфолио семей, их визитные карточки и активное участие в социальной жизни родного края. Всего в конкурсе приняли участие порядка трех тысяч российских семей. Победителей определяли по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций». Председатель правления Фонда поддержки детей, заместитель председателя оргкомитета Марина Гордеева отметила высокое внимание к конкурсу руководителей регионов и муниципалитетов. «Семьи-участники становятся нашими единомышленниками. Своим примером, опытом, успехами они помогают укреплять в общественном сознании главные ценности — крепкой семьи, позитивного родительства и благополучного, счастливого детства», — подчеркнула Марина Гордеева.На протяжении пяти лет Челябинская область принимает активное участие во всероссийском конкурсе «Семья года», ежегодно проводится региональный этап, победители которого получают право защищать честь региона на федеральном уровне.И 2020 год не стал исключением. Заявки на участие подали порядка 180 южноуральских семей. Пять семей получили право представлять Челябинскую область во всероссийском этапе. «Мансуровы хранят национальные традиции, ведут активную общественную и просветительскую деятельность в своем родном селе, — сказала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. — Особенно хочется отметить, насколько талантлива и творчески одарена семья. Такое возможно, только когда в ней царит настоящая гармония, доверие и взаимопонимание».Супруги Мансуровы воспитали троих детей, которые подарили им пятерых внуков. Муж и жена — педагоги высшей квалификационной категории. Глава семейства Хабрахман преподает музыку и технологию в школе, он основатель и руководитель детского инструментального ансамбля кураистов «Маяк батырдары». Его супруга Гадельниса – учитель начальных классов и руководитель образцового детского творческого коллектива «Йайгор», автор программы «Башкирский детский фольклор»; собиратель этнокультурных, башкирских традиций и обрядов; основатель районного башкирского женского движения «Ак инейзар». Из поколения в поколение они передают любовь к традициям башкирского народа: играть на национальных инструментах, исполнять народные песни и танцы могут и дети, и взрослые. Все дети и внуки хорошо знают историю семьи.«Наши ценности — это уважение к старшим, знание своей родословной, близкие и доброжелательные отношения с родственниками, изучение башкирского языка, здоровый образ жизни, спорт, трудолюбие, любовь к родной культуре, — поделились супруги. — Мы всегда вместе собираемся, отмечаем дни рождения, организуем мусульманские, национальные праздники». Помимо семьи Мансуровых, в федеральном этапе конкурса от Челябинской области приняли участие еще четыре семьи. В номинации «Многодетная семья» — семья Канавец из Златоуста. Супруги Светлана и Константин воспитывают шестерых детей, один из которых уже совершеннолетний, студент Санкт-Петербургского горного университета. Муж-военный и жена-педагог математики и информатики прививают детям с малых лет, что самое важное в жизни — это семья. Традициями для них является участие в параде Победы, акции «Бессмертный полк», активный образ жизни (походы, коньки, лыжи и др.), музыка (все дети обучаются в музыкальной школе), лего-конструирование, шахматы и совместное приготовление пищи.Также из Златоуста на федеральный этап конкурса отправилась заявка семьи Васильевых в номинации «Молодая семья». Молодая супружеская пара воспитывает дочь. Мама трудится педагогом-организатором, развивает творчески детей, папа стоит на страже закона. Самый юный член семьи, восьмилетняя Вероника, пошла в первый класс, любит петь и рисовать. В свободное время Васильевы отправляются в походы. Вечерами играют в шахматы и совершенствуют свои кулинарные навыки: готовят вместе любимые блюда – пельмени и пироги.В номинации «Сельская семья» лучшей на региональном уровне признана семья Жалиловых из Кунашакского района. Супруги воспитывают двоих детей. Папа – мастер на все руки, он передает свои знания сыну. В данный момент семья занята строительством дома, который в скором времени будет готов. Мама занята по хозяйству. В семье сохраняют и множат семейные традиции.В номинации «Золотая семья» в областном туре победила семья Артемьевых из Варненского района. Супруги живут вместе 57 лет, воспитали троих сыновей, двое из которых продолжили трудовую династию в органах внутренних дел. Общий стаж службы стражей ппорядка Артемьевых – 82 года. Но это еще и педагогическая семья. Мама главы семьи была учителем: по стопам бабушки пошел третий сын семейства. Он преподают технологию в школе. Две невестки тоже работают в образовании. Династию педагогов продолжает и старшая внучка. Родители не только дали достойное образование детям, но и мотивировали остаться жить и работать в родном районе. Очень любят все вместе трудиться и заниматься огородничеством, разводят кроликов. А по праздникам все собираются за хлебосольным родительским столом. Источник: Министерство социальных отношений Челябинской областиВ Москве заочно подвели итоги всероссийского конкурса «Семья года», организованного Министерством труда России и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва). Победителем в номинации «Семья — хранитель традиций» стала семья Мансуровых из Кунашакского района Челябинской области. Чествование лауреатов состоится в ноябре в рамках телепроекта «Всероссийский семейный вечер» на канале ОТР.Оргкомитет конкурса «Семья года 2020» определил 89 семей-победителей со всей страны. Эксперты в онлайн-формате оценивали портфолио семей, их визитные карточки и активное участие в социальной жизни родного края. Всего в конкурсе приняли участие порядка трех тысяч российских семей. Победителей определяли по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций». Председатель правления Фонда поддержки детей, заместитель председателя оргкомитетаотметила высокое внимание к конкурсу руководителей регионов и муниципалитетов. «Семьи-участники становятся нашими единомышленниками. Своим примером, опытом, успехами они помогают укреплять в общественном сознании главные ценности — крепкой семьи, позитивного родительства и благополучного, счастливого детства», — подчеркнула Марина Гордеева.На протяжении пяти лет Челябинская область принимает активное участие во всероссийском конкурсе «Семья года», ежегодно проводится региональный этап, победители которого получают право защищать честь региона на федеральном уровне.И 2020 год не стал исключением. Заявки на участие подали порядка 180 южноуральских семей. Пять семей получили право представлять Челябинскую область во всероссийском этапе. «Мансуровы хранят национальные традиции, ведут активную общественную и просветительскую деятельность в своем родном селе, — сказала министр социальных отношений Челябинской области. — Особенно хочется отметить, насколько талантлива и творчески одарена семья. Такое возможно, только когда в ней царит настоящая гармония, доверие и взаимопонимание».Супругивоспитали троих детей, которые подарили им пятерых внуков. Муж и жена — педагоги высшей квалификационной категории. Глава семейства Хабрахман преподает музыку и технологию в школе, он основатель и руководитель детского инструментального ансамбля кураистов «Маяк батырдары». Его супруга Гадельниса – учитель начальных классов и руководитель образцового детского творческого коллектива «Йайгор», автор программы «Башкирский детский фольклор»; собиратель этнокультурных, башкирских традиций и обрядов; основатель районного башкирского женского движения «Ак инейзар». Из поколения в поколение они передают любовь к традициям башкирского народа: играть на национальных инструментах, исполнять народные песни и танцы могут и дети, и взрослые. Все дети и внуки хорошо знают историю семьи.«Наши ценности — это уважение к старшим, знание своей родословной, близкие и доброжелательные отношения с родственниками, изучение башкирского языка, здоровый образ жизни, спорт, трудолюбие, любовь к родной культуре, — поделились супруги. — Мы всегда вместе собираемся, отмечаем дни рождения, организуем мусульманские, национальные праздники». Помимо семьи Мансуровых, в федеральном этапе конкурса от Челябинской области приняли участие еще четыре семьи. В номинации «Многодетная семья» — семьяиз Златоуста. Супруги Светлана и Константин воспитывают шестерых детей, один из которых уже совершеннолетний, студент Санкт-Петербургского горного университета. Муж-военный и жена-педагог математики и информатики прививают детям с малых лет, что самое важное в жизни — это семья. Традициями для них является участие в параде Победы, акции «Бессмертный полк», активный образ жизни (походы, коньки, лыжи и др.), музыка (все дети обучаются в музыкальной школе), лего-конструирование, шахматы и совместное приготовление пищи.Также из Златоуста на федеральный этап конкурса отправилась заявка семьив номинации «Молодая семья». Молодая супружеская пара воспитывает дочь. Мама трудится педагогом-организатором, развивает творчески детей, папа стоит на страже закона. Самый юный член семьи, восьмилетняя Вероника, пошла в первый класс, любит петь и рисовать. В свободное время Васильевы отправляются в походы. Вечерами играют в шахматы и совершенствуют свои кулинарные навыки: готовят вместе любимые блюда – пельмени и пироги.В номинации «Сельская семья» лучшей на региональном уровне признана семьяиз Кунашакского района. Супруги воспитывают двоих детей. Папа – мастер на все руки, он передает свои знания сыну. В данный момент семья занята строительством дома, который в скором времени будет готов. Мама занята по хозяйству. В семье сохраняют и множат семейные традиции.В номинации «Золотая семья» в областном туре победила семьяиз Варненского района. Супруги живут вместе 57 лет, воспитали троих сыновей, двое из которых продолжили трудовую династию в органах внутренних дел. Общий стаж службы стражей ппорядка Артемьевых – 82 года. Но это еще и педагогическая семья. Мама главы семьи была учителем: по стопам бабушки пошел третий сын семейства. Он преподают технологию в школе. Две невестки тоже работают в образовании. Династию педагогов продолжает и старшая внучка. Родители не только дали достойное образование детям, но и мотивировали остаться жить и работать в родном районе. Очень любят все вместе трудиться и заниматься огородничеством, разводят кроликов. А по праздникам все собираются за хлебосольным родительским столом. AzAzA 2020-09-16YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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