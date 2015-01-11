2020-09-18YEKT12:00:00 | Губерния Общественники обсудили с представителями минэкологии реализацию проекта «Чистый воздух» в Челябинске Источник: Общественная палата Челябинской области









В Челябинске состоялась очередная встреча экоактивистов и представителей областных властей. На дискуссионной площадке, организованной Общественной палатой региона, шла речь о проблемах экологии, в частности, о реализации в городе проекта «Чистый воздух».В разговоре приняли участие первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, представители министерства экологии региона, члены Общественной палаты, сообщает пресс-служба ОП ЧО.Общественников интересовали вопросы о мероприятиях по региональному надзору, единой системе наблюдения за атмосферным воздухом, внедрении квотирования выбросов, создании единого центра мониторинга качества воздуха. Активисты подготовили несколько блоков с вопросами, из которых удалось подробно рассмотреть лишь один. Остальные вопросы будут на следующей встрече.Как отметила первый заместитель министра экологии Челябинской области Яна Куприкова, это не первая встреча с экоактивистами, и какие-то вопросы уже обсуждались, для других потребуется время на подготовку развернутых ответов.«Челябинск — участник федерального проекта «Чистый воздух». Одна из целей национального проекта — снижение уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе в Челябинске. Данные передвижных и стационарных постов мониторинга, где отбираются пробы, а также данные с онлайн-датчиков, которые установят на предприятиях в рамках проекта, будут сводиться в одну информационную систему. Она будет показывать текущее состояние воздуха и прогноз, при этом информация будет доступна населению. На данный момент проходит процедура запуска эксперимента, он будет запущен, когда будут установлены квоты предприятиям, исходя из сводных расчетов выбросов в атмосферный воздух. Сводные расчеты проводятся во всех двенадцати городах эксперимента, от нашей области это два города, Челябинск и Магнитогорск. Расчеты проводятся центральным аппаратом Росприроднадзора. Когда до нас будут доведены результаты сводных расчетов, мы сможем совместно с Росприроднадзором приступить к самому эксперименту, который будет заключаться в определении приоритетных загрязнителей, определении предприятий, которые подлежат квотированию и уже непосредственно назначении самих квот. Это достаточно открытая и понятная процедура на базе Министерства природных ресурсов и экологии РФ. По мере прохождения этих этапов информация будет озвучена и доведена до сведения граждан», - пояснила Яна Куприкова.Как уточнила начальник управления охраны окружающей среды минэкологии Челябинской области Марина Гартвик, по итогам предыдущей встречи был сделан запрос по основным предприятиям-участникам проекта «Чистый воздух» о том, как у них идет оснащение автоматической системой датчиков загрязнения атмосферного воздуха. Часть предприятий уже завершили эту работу, другие находятся в стадии подготовки к оснащению своих источников автоматизированного контроля.В ближайшее время минэкологии планирует собрать у предприятий уточненные данные о том, какие разъяснения им требуются для скорейшего ввода автоматической системы контроля выбросов. Информация будет направлена в Министерство природных ресурсов и экологии РФ – главного разработчика нормативной базы.Общественники высказались о необходимости создания автоматического независимого мониторинга. Представители министерства экологии со своей стороны пообещали взять данный вопрос в разработку. «Активистами была проделана большая работа по подготовке конкретных вопросов, и нам было очень важно услышать такие же конкретные ответы от министерства экологии Челябинской области. На нашей встрече прозвучали вопросы, которые находятся в ведомстве Росприроднадзора, предлагаю на следующее заседание пригласить его представителей, для того что бы мы могли получить компетентные ответы по нашим запросам», - заключил член комиссии ОП по экологии и охране окружающей среды Дмитрий Закарлюкин. «В заключение хотелось бы отметить, что безопасная окружающая среда в будущем во многом будет зависеть от того, сможем ли мы преобразовать города так, чтобы они стали центрами устойчивого развития и естественной частью экосистемы. Считаю, это возможно только при плодотворном сотрудничестве власти и общества», - подвел итоги встречи руководитель ОП ЧО Николай Дейнеко.Следующее заседание на тему состояния воздуха пройдет в Общественной палате Челябинской области через две недели. Источник: Общественная палата Челябинской областиВ Челябинске состоялась очередная встреча экоактивистов и представителей областных властей. На дискуссионной площадке, организованной Общественной палатой региона, шла речь о проблемах экологии, в частности, о реализации в городе проекта «Чистый воздух».В разговоре приняли участие первый заместитель губернатора Челябинской областипредставители министерства экологии региона, члены Общественной палаты, сообщает пресс-служба ОП ЧО.Общественников интересовали вопросы о мероприятиях по региональному надзору, единой системе наблюдения за атмосферным воздухом, внедрении квотирования выбросов, создании единого центра мониторинга качества воздуха. Активисты подготовили несколько блоков с вопросами, из которых удалось подробно рассмотреть лишь один. Остальные вопросы будут на следующей встрече.Как отметила первый заместитель министра экологии Челябинской области Яна Куприкова, это не первая встреча с экоактивистами, и какие-то вопросы уже обсуждались, для других потребуется время на подготовку развернутых ответов.«Челябинск — участник федерального проекта «Чистый воздух». Одна из целей национального проекта — снижение уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе в Челябинске. Данные передвижных и стационарных постов мониторинга, где отбираются пробы, а также данные с онлайн-датчиков, которые установят на предприятиях в рамках проекта, будут сводиться в одну информационную систему. Она будет показывать текущее состояние воздуха и прогноз, при этом информация будет доступна населению. На данный момент проходит процедура запуска эксперимента, он будет запущен, когда будут установлены квоты предприятиям, исходя из сводных расчетов выбросов в атмосферный воздух. Сводные расчеты проводятся во всех двенадцати городах эксперимента, от нашей области это два города, Челябинск и Магнитогорск. Расчеты проводятся центральным аппаратом Росприроднадзора. Когда до нас будут доведены результаты сводных расчетов, мы сможем совместно с Росприроднадзором приступить к самому эксперименту, который будет заключаться в определении приоритетных загрязнителей, определении предприятий, которые подлежат квотированию и уже непосредственно назначении самих квот. Это достаточно открытая и понятная процедура на базе Министерства природных ресурсов и экологии РФ. По мере прохождения этих этапов информация будет озвучена и доведена до сведения граждан», - пояснила Яна Куприкова.Как уточнила начальник управления охраны окружающей среды минэкологии Челябинской области, по итогам предыдущей встречи был сделан запрос по основным предприятиям-участникам проекта «Чистый воздух» о том, как у них идет оснащение автоматической системой датчиков загрязнения атмосферного воздуха. Часть предприятий уже завершили эту работу, другие находятся в стадии подготовки к оснащению своих источников автоматизированного контроля.В ближайшее время минэкологии планирует собрать у предприятий уточненные данные о том, какие разъяснения им требуются для скорейшего ввода автоматической системы контроля выбросов. Информация будет направлена в Министерство природных ресурсов и экологии РФ – главного разработчика нормативной базы.Общественники высказались о необходимости создания автоматического независимого мониторинга. Представители министерства экологии со своей стороны пообещали взять данный вопрос в разработку. «Активистами была проделана большая работа по подготовке конкретных вопросов, и нам было очень важно услышать такие же конкретные ответы от министерства экологии Челябинской области. На нашей встрече прозвучали вопросы, которые находятся в ведомстве Росприроднадзора, предлагаю на следующее заседание пригласить его представителей, для того что бы мы могли получить компетентные ответы по нашим запросам», - заключил член комиссии ОП по экологии и охране окружающей среды. «В заключение хотелось бы отметить, что безопасная окружающая среда в будущем во многом будет зависеть от того, сможем ли мы преобразовать города так, чтобы они стали центрами устойчивого развития и естественной частью экосистемы. Считаю, это возможно только при плодотворном сотрудничестве власти и общества», - подвел итоги встречи руководитель ОП ЧО.Следующее заседание на тему состояния воздуха пройдет в Общественной палате Челябинской области через две недели. AzAzA 2020-09-18YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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